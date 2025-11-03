Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZLOČIN V HUMENNOM: Dvojica muža bila, kopala a škrtila, neprežil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Napadnutého muža našli v stredu (29. 10.) podvečer na brehu rieky Laborec v Humennom, vedľa cyklistického chodníka.

Autor TASR
Humenné 3. novembra (TASR) - Zo zločinu zabitia obvinila polícia dvoch mužov vo veku 22 a 46 rokov. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, obaja muži fyzicky napadli 47-ročného muža, bili ho, kopali a škrtili.

„Obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia, okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa.

Napadnutého muža našli v stredu (29. 10.) podvečer na brehu rieky Laborec v Humennom, vedľa cyklistického chodníka. Utrpel viaceré závažné poranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahol.
