Zlodej kradol v bratislavskom byte, spôsobil škodu 10.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ku krádeži došlo 5. decembra medzi 16.00 až 18.00 h.

Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Z bytu na ulici Čmelovec v Bratislave odcudzili bezpečnostnú schránku s obsahom finančnej hotovosti približne 8000 eur, osobných dokladov a viacerých kusov zlatých šperkov. Vznikla tak škoda 10.000 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

Ku krádeži došlo 5. decembra medzi 16.00 až 18.00 h. V tejto súvislosti pátra polícia po totožnosti osoby na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, k súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
