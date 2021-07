Zlodej kradol v neuzamknutom dome, Polícia vedie trestné stíhanie

Vrbov 12. júla (TASR) – Polícia v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže spáchaného v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, ktorých sa v uplynulých dňoch dopustil zatiaľ neznámy páchateľ v jednom z rodinných domov v obci Vrbov. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, z neuzamknutého domu odcudzil finančnú hotovosť a cennosti v hodnote viac ako 3400 eur.



"Zlodej vošiel do neuzamknutého rodinného domu, prešiel do obývacej miestnosti, kde zo skrinky odcudzil finančnú hotovosť 3050 eur, ktorá bola vložená v obálke. Z kuchynskej linky vzal zlatú retiazku a z kabelky položenej na zemi vybral ďalšie peniaze," priblížila s tým, že ku skutku došlo v dobe od piatka do soboty (9. - 10. 7.).