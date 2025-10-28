Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zlodej, ktorý v Bratislave kradol oblečenie, sa priznal ku krádeži

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Muž sa na videu na sociálnej sieti spoznal a ku skutku sa priznal.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Zlodej, ktorý kradol v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave oblečenie, sa prišiel priznať na políciu. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Policajti piateho bratislavského okresu mali dňa 25. októbra nečakanú návštevu na jednom z oddelení. Prišiel tam muž, ktorý bol zachytený bezpečnostnou kamerou, ako odcudzil v jednom z obchodov nákupného centra na Einsteinovej ulici oblečenie a formou príspevku na sociálnej sieti sme v predchádzajúcich dňoch žiadali verejnosť o pomoc pri jeho stotožnení,“ priblížil Szeiff.

Muž sa na videu na sociálnej sieti spoznal a ku skutku sa priznal. Vyšetrovateľ tak 19-ročného Michala Z. obvinil z prečinu krádeže.

