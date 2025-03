ZLODEJ S LÁSKOU PRE HOKEJ: V Pezinku odcudzil 500 hokejok

Bratislava 15. marca (TASR) - Polícia pátra po mužovi, ktorý z areálu skladových priestorov na Panholci v Pezinku odcudzil 500 hokejok. Žiada verejnosť o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ku krádeži došlo od 4. marca 15.30 h do 5. marca 7.40 h.



"Doposiaľ neznámy páchateľ prekonal dvere vedúce do skladu a dielne poškodenej spoločnosti, odkiaľ následne odcudzil približne 500 kusov hokejok rôznych značiek. Škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená, bola vyčíslená na 30.000 eur," priblížila. Vyšetrovateľ podľa nej začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.







Polícia žiada občanov, ktorí disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli napomôcť objasniť okolnosti skutku, prípadne totožnosť páchateľa, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti.



Zároveň občanov vyzýva, aby ju kontaktovali aj v prípade, ak na inzertných portáloch spozorujú ponuky na predaj väčšieho množstva hokejok, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti.