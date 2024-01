Zlodej spôsobil firme škodu v sume minimálne 9000 eur

Spišská Teplica 23. januára (TASR) - Doposiaľ neznámy páchateľ spôsobil v jednej z firiem v obci Spišská Teplica neďaleko Popradu škody v hodnote tisícov eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že zlodej sa do objektu vlámal v období od nedele (21. 1.) do pondelka (22. 1.).



Páchateľ rozbil okno na garážových dverách, vošiel do objektu a prehľadal ho. Odniesol si odtiaľ diagnostiku, dielenský vozík, sťahovák pružín, zváračku i štartovací vozík. "Išlo o drahé prístroje, okradnutému majiteľovi vznikla škoda dosahujúca sumu minimálne 9000 eur," dodala Ligdayová.



Polícia vedie v prípade stíhanie vo veci trestného činu krádeže a trestného činu poškodzovania cudzej veci. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite.