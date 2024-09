Ukradol luxusný bicykel: Mal hodnotu 10.000 €, zlodeja našli vďaka GPS

Bratislava 12. septembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre stredajšiu (11. 9.) krádež bicykla v hodnote 10.000 eur spred bratislavskej kaviarne na Jégého ulici. Po vypátraní zlodeja a vykonaní potrebných úkonov ho polícia umiestnila do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



"Podľa doposiaľ zistených informácií v popoludňajších hodinách neznámy muž spozoroval ako si majiteľka odložila svoj bicykel o kvetináč a vošla do prevádzky kaviarne. Túto príležitosť si nenechal ujsť a na cudzí bicykel rýchlo nasadol. To spozorovala jeho majiteľka," opisuje polícia.



Neznámeho muža sa jej podarilo zastaviť na Strednej ulici v mestskej časti Ružinov vďaka lokalizačnému zariadeniu, ktoré mala oznamovateľka umiestnené na bicykli.