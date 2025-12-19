< sekcia Regióny
ZLODEJ V APARTMÁNOCH: Vo Veľkej Lomnici vzal tepelné čerpadlá
Neznámy páchateľ „navštívil“ apartmánový dom v čase od 13. do 17. decembra.
Autor TASR
Veľká Lomnica 19. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v apartmánovom dome v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok. Poškodeným vznikla celková škoda približne 21.000 eur. Informovala o tom prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Neznámy páchateľ „navštívil“ apartmánový dom v čase od 13. do 17. decembra. „Na hlavných dverách poškodil zámok, a tak sa dostal dnu, poškodil aj ďalšie dvere v interiéry. Objekt prehľadal, vzal štyri tepelné čerpadlá i sety k nim,“ uviedla hovorkyňa.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
