Piatok 19. december 2025
ZLODEJ V APARTMÁNOCH: Vo Veľkej Lomnici vzal tepelné čerpadlá

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Neznámy páchateľ „navštívil“ apartmánový dom v čase od 13. do 17. decembra.

Autor TASR
Veľká Lomnica 19. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v apartmánovom dome v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok. Poškodeným vznikla celková škoda približne 21.000 eur. Informovala o tom prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Neznámy páchateľ „navštívil“ apartmánový dom v čase od 13. do 17. decembra. „Na hlavných dverách poškodil zámok, a tak sa dostal dnu, poškodil aj ďalšie dvere v interiéry. Objekt prehľadal, vzal štyri tepelné čerpadlá i sety k nim,“ uviedla hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
