ZLODEJ vo firme: Ukradol hotovosť i platobnú kartu
Polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Pečovská Nová Ves 7. augusta (TASR) - V obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov došlo v jednej z firiem v stredu (6. 8.) ku krádeži. Páchateľ vošiel do budovy cez okno, ktoré rozbil. Poškodil dvere niekoľkých kancelárií, ktoré prehľadal, otvoril trezor a odcudzil finančnú hotovosť aj platobnú kartu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Poškodenej spoločnosti vznikla škoda krádežou, ako aj škoda poškodením zariadenia, tá bola vyčíslená na viac ako 3250 eur,“ doplnila hovorkyňa. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
