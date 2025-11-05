< sekcia Regióny
Zlodej využil otvorené okno na vozidle v Poprade a vykradol ho
Neznámy páchateľ využil nepozornosť ženy, ktorá ponechala svoje osobné auto nezabezpečené a okno na ňom otvorené.
Autor TASR
Poprad 5. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež v Poprade, pri ktorej zlodej využil otvorené okno na vozidle. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v utorok (4. 11.) ráno na Námestí sv. Egídia.
„Neznámy páchateľ využil nepozornosť ženy, ktorá ponechala svoje osobné auto nezabezpečené a okno na ňom otvorené. Zlodej cez okno ukradol mobilný telefón, peňaženku, v ktorej mala poškodená finančnú hotovosť, občiansky a vodičský preukaz i bankomatové karty. Vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 1500 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
„Neznámy páchateľ využil nepozornosť ženy, ktorá ponechala svoje osobné auto nezabezpečené a okno na ňom otvorené. Zlodej cez okno ukradol mobilný telefón, peňaženku, v ktorej mala poškodená finančnú hotovosť, občiansky a vodičský preukaz i bankomatové karty. Vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 1500 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.