ZLODEJ VYUŽIL SVADBU: Kradol v dome, už čelí obvineniu

Bratislava 9. júla (TASR) - Policajti objasnili prípad minuloročnej krádeže v rodinnom dome v jednej z obcí v okrese Pezinok, keď majitelia domu mali svadbu. Obvineniu z trestného činu porušovania domovej slobody v súbehu s trestným činom krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci, ako aj zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami čelí 66-ročný František U. z okresu Pezinok. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Obvinený najprv vnikol na pozemok rodinného domu, vypáčil plastové okno a dostal sa do domu. Odtiaľ odcudzil hotovosť, viacero šperkov a retiazok zo žltého kovu či viacero albumov so známkami. Následne vypáčil okno do ďalšej časti viacgeneračného rodinného domu, odkiaľ rovnako ukradol hotovosť a rôzne šperky.



Nešlo však o jedinú krádež, ktorej sa obvinený dopustil. Poškodením dvojkrídlovej kovovej brány sa dostal na pozemok iného rodinného domu, do ktorého sa následne vlámal. Opäť vypáčil plastové okno a z domu odcudzil notebook, expanznú zbraň sivej farby, hotovosť a kartu na prenos audiovizuálneho záznamu. Celková škoda v oboch prípadoch bola vyčíslená na viac ako 20.500 eur.



Počas domovej prehliadky zaistili u muža aj upravenú dlhú strelnú zbraň. Jej nadobudnutie, vlastníctvo, držanie a nosenie je v zmysle platnej legislatívy zakázané a obvinený na ňu nemal oprávnenie.



Obvinený je stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.