Zlodeja z Česka po lúpeži v Piešťanoch zadržali v Novom Smokovci

Piešťany 26. októbra (TASR) – Polícia v závere uplynulého týždňa zadržala v Novom Smokovci muža, ktorý predtým lúpežne prepadol v Piešťanoch predavačku v trafike. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej žene do očí nastriekal slzotvorný plyn, sotil ju do steny, prikázal jej ľahnúť si na zem a ruky jej zviazal šnúrou. Ukradol dohromady 60 eur, platobnú kartu a predavačku v prevádzke zamkol. Pomohli jej ľudia z blízkeho kostola.



"Policajti ihneď vyhodnotili informácie a krátko na to pracovali aj s totožnosťou podozrivého muža. Na základe spolupráce s kolegami z Trenčína a Popradu sa podarilo policajtom 40-ročného muža z Česka zadržať. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu lúpeže závažnejším spôsobom konania," uviedla Linkešová. Na základe rozhodnutia súdu je muž stíhaný väzobne. Policajti preverili viacero prípadov za posledné týždne a iba v Trnavskom kraji má tento muž na svedomí ďalšie tri prípady krádeže vlámaním. Ďalšie skutky hlásia aj policajti z Trenčianskeho kraja.



Za lúpež môže mužovi hroziť strata slobody na 7 až 12 rokov.