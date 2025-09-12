< sekcia Regióny
ZLODEJI ÁUT: Policajti v rámci akcie zadržali dve osoby
Na obe osoby bol následne vydaný Európsky zatýkací rozkaz a osoby tak putovali do cely policajného zaistenia, kde už čakajú na vydanie do Rakúskej republiky pre potreby trestného stíhania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská polícia v spolupráci s rakúskymi kolegami v noci na piatok vykonala akciu zameranú na páchateľov krádeží motorových vozidiel. V rámci nej zadržala vodičov dvoch áut, z ktorých jedno bolo kradnuté. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee v smere do Slovenskej republiky zastavené vozidlo zn. Volvo C30 s poľskou poznávacou značkou a na neďalekom zjazde diaľnice D4 Rusovce motorové vozidlo Toyota CHR s rakúskou poznávacou značkou. Vodičmi oboch vozidiel boli občania Poľska,“ priblížil hovorca. V jednom z áut boli predmety slúžiace na páchanie krádeží motorových vozidiel, druhé bolo podľa zistení polície odcudzené vo Viedni.
Na obe osoby bol následne vydaný Európsky zatýkací rozkaz a osoby tak putovali do cely policajného zaistenia, kde už čakajú na vydanie do Rakúskej republiky pre potreby trestného stíhania.
„Na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee v smere do Slovenskej republiky zastavené vozidlo zn. Volvo C30 s poľskou poznávacou značkou a na neďalekom zjazde diaľnice D4 Rusovce motorové vozidlo Toyota CHR s rakúskou poznávacou značkou. Vodičmi oboch vozidiel boli občania Poľska,“ priblížil hovorca. V jednom z áut boli predmety slúžiace na páchanie krádeží motorových vozidiel, druhé bolo podľa zistení polície odcudzené vo Viedni.
Na obe osoby bol následne vydaný Európsky zatýkací rozkaz a osoby tak putovali do cely policajného zaistenia, kde už čakajú na vydanie do Rakúskej republiky pre potreby trestného stíhania.