ZLODEJI ELEKTROBICYKLOV: Polícia objasnila krádež v Senici

Senica 2. decembra (TASR) – Polícia v Senici objasnila krádež elektrobicyklov, ktorú spáchali traja obvinení muži z okresu Senica vo veku 28, 31 a 32 rokov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Krádež spáchali postupne. "Najskôr kradla dvojica páchateľov vo veku 28 a 31 rokov. Starší vošiel cez otvorenú bránu do golfového rezortu v okrese Senica a odcudzil odtiaľ elektrobicykel v hodnote 2500 eur. Kým kradol, druhý čakal na dodanie tovaru v lese za areálom. Tu bicykel ukryli a následne predali neznámym osobám za 600 eur," uviedla polícia.



O pár dní sa páchatelia vo veku 28 a 32 rokov vlámali do spoločnosti v Senici a odtiaľ zo servisných priestorov ukradli dva bicykle v hodnote 2000 eur. "A do tretice 28-ročný obvinený šiel kradnúť do golfového areálu sám, odkiaľ vzal elektrobicykel za 2900 eur. Senickí kriminalisti zlodejov vypátrali a vyšetrovateľ ich obvinil z prečinu krádeže. Bicykle v hodnote 7400 eur predali za pár stoviek," doplnila polícia.