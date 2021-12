Zlodeji sa v Trnave a okolí zamerali na kontajnery s elektroodpadom

Trnava 14. decembra (TASR) – Spolu osem červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad v Trnave zničili a k tomu jeden aj podpálili doposiaľ neznámi páchatelia. Polícia prípad rieši ako prečin poškodzovania cudzej veci a na objasnení skutku a stotožnení intenzívne pracuje, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Spoločnosť prevádzkujúca zber elektroodpadu odviezla z mesta všetky poškodené a tiež štyri zostávajúce kontajnery a chce ich vrátiť, až keď bude páchateľ vypátraný.



„Polícia rieši prípad podpáleného kontajnera ako prečin poškodzovania cudzej veci. Na prelome novembra a decembra poškodila neznáma osoba otvor na kontajneri, vzápätí v ňom založila požiar, ktorý zničil celú jeho vnútornú časť. Majiteľovi vznikla škoda na majetku viac ako 1000 eur,“ uviedla Antalová.



Podľa slov zástupcu prevádzkujúcej spoločnosti Asekol SK Tomáša Štefančíka spôsob poškodzovania nádob aj kamerové záznamy nasvedčujú, že ide pravdepodobne o organizovanú skupinu, ktorá kontajnery ničí s cieľom obohacovania sa určitým typom elektroodpadu. „Páchatelia vo väčšine prípadov vylomili spodnú časť vhadzovacieho otvoru, vďaka čomu sa dostali dovnútra a bez väčších problémov si z kontajnerov dokázali povyberať, čo ich zaujímalo. V niektorých prípadoch ukradli aj senzory na sledovanie naplnenosti kontajnerov,“ uviedol Štefančík. Dodal, že neznámi páchatelia následne zničili aj ďalších 11 kontajnerov v okruhu 50 kilometrov od Trnavy.



Červeno-biele kontajnery slúžia na zber a následnú recykláciu drobného elektroodpadu, ktorý nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Kým sa červeno-biele kontajnery do trnavských ulíc nevrátia, Trnavčania môžu, ako uvádza radnica na svojom webe, odpad tohto druhu odniesť na zberné dvory alebo do predajní elektrospotrebičov.