Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

ZLODEJI V BRATISLAVSKEJ NEMOCNICI: Dostali sa do dvoch ambulancií

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) - V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ.

„Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.

Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti