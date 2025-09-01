< sekcia Regióny
Zlodeji v potravinách: V obci Kaplna sa cez stenu prebúrali do trezora
Presná výška škody, ako aj odcudzenej finančnej hotovosti je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Autor TASR
Kaplna/Senec 1. septembra (TASR) - Seneckí policajti vyšetrujú krádež vlámaním v obci Kaplna v Seneckom okrese. Páchatelia sa počas uplynulej noci prebúrali cez stenu do trezora predajne potravín. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Presná výška škody, ako aj odcudzenej finančnej hotovosti je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedli policajti.
