Zlodeji v potravinách: V obci Kaplna sa cez stenu prebúrali do trezora

Snímka z miesta činu. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Presná výška škody, ako aj odcudzenej finančnej hotovosti je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Autor TASR
Kaplna/Senec 1. septembra (TASR) - Seneckí policajti vyšetrujú krádež vlámaním v obci Kaplna v Seneckom okrese. Páchatelia sa počas uplynulej noci prebúrali cez stenu do trezora predajne potravín. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Presná výška škody, ako aj odcudzenej finančnej hotovosti je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedli policajti.


