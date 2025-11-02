Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Regióny

ZLODEJOV ZASTAVIL AŽ PES MAX: Polícia zatkla troch mužov

.
Na snímke policajný pes Max. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

V tomto objekte v minulosti často dochádzalo k majetkovej trestnej činnosti, a tak v úzkej spolupráci s breznianskou kriminálkou bol pod zvýšeným dohľadom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - V rukách policajtov skončili traja muži vo veku 24, 26 a 28 rokov, ktorých v sobotu (1. 11.) v noci prichytili pri krádeži v závode bývalej Petrochemy Dubová v okrese Brezno. Polícia už začala trestné stíhanie za prečin krádeže. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

„V tomto objekte v minulosti často dochádzalo k majetkovej trestnej činnosti, a tak v úzkej spolupráci s breznianskou kriminálkou bol pod zvýšeným dohľadom. Keď sa k nemu policajná hliadka z Podbrezovej spoločne so psovodom z Brezna priblížili, uvideli, že vnútri v hale sa pohybujú osoby s baterkami. Preskočili plot a vyzvali páchateľov, aby vyšli von. Po ďalšej márnej výzve, aby opustili objekt, vyslali policajti štvornohého kolegu Maxa, aby ich presvedčil,“ uviedla polícia s tým, že zlodeji do pár sekúnd vyšli von a spolupracovali.


.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne