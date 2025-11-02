< sekcia Regióny
ZLODEJOV ZASTAVIL AŽ PES MAX: Polícia zatkla troch mužov
V tomto objekte v minulosti často dochádzalo k majetkovej trestnej činnosti, a tak v úzkej spolupráci s breznianskou kriminálkou bol pod zvýšeným dohľadom.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - V rukách policajtov skončili traja muži vo veku 24, 26 a 28 rokov, ktorých v sobotu (1. 11.) v noci prichytili pri krádeži v závode bývalej Petrochemy Dubová v okrese Brezno. Polícia už začala trestné stíhanie za prečin krádeže. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„V tomto objekte v minulosti často dochádzalo k majetkovej trestnej činnosti, a tak v úzkej spolupráci s breznianskou kriminálkou bol pod zvýšeným dohľadom. Keď sa k nemu policajná hliadka z Podbrezovej spoločne so psovodom z Brezna priblížili, uvideli, že vnútri v hale sa pohybujú osoby s baterkami. Preskočili plot a vyzvali páchateľov, aby vyšli von. Po ďalšej márnej výzve, aby opustili objekt, vyslali policajti štvornohého kolegu Maxa, aby ich presvedčil,“ uviedla polícia s tým, že zlodeji do pár sekúnd vyšli von a spolupracovali.
