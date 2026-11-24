< sekcia Regióny
Zložením sľubu sa funkcie ujal nový primátor Sliača Ľubomír Hric
Na pondelkovom (23. 11.) ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve (MsZ) zložili sľub aj jedenásti mestskí poslanci.
Autor TASR
Sliač 24. novembra (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese má nové vedenie. Slávnostný sľub zložil novozvolený primátor Ľubomír Hric (nezávislý), ktorý vo funkcii po ôsmich rokoch vystriedal Ľubicu Balgovú (nezávislá).
Na pondelkovom (23. 11.) ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve (MsZ) zložili sľub aj jedenásti mestskí poslanci. Piati sú nezávislí, a to Ján Belička, Miroslav Ryba, Júlia Turkotová, Vladimír Belička a Eva Slováková. Piatich podporovali PS, Demokrati, SaS a KDH. Patria medzi nich Zdenka Nemcová, Ján Kapec, Jozef Bakša, Andrea Janáková Sujová a Mario Pastierovič. Občiansku konzervatívnu stranu zastupuje Ondrej Láskavý.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore zdôraznil, že pri práci v samospráve je dôležité hľadať spoločné riešenie a dohodu. „Máme spoločnú zodpovednosť za to, ako bude Sliač fungovať a ako sa v ňom bude ľuďom žiť. O konkrétnych riešeniach budeme diskutovať a je pravdepodobné, že nie vždy sa zhodneme,“ vyhlásil pred poslancami. Poznamenal, že prácu primátora i MsZ obyvatelia posúdia podľa toho, čo sa im spoločne podarí urobiť a zlepšiť. Dodal, že aby rozhodnutia prinášali výsledky, potrebujú dobre fungujúci mestský úrad a mestské organizácie. „Obraciam sa preto aj na ich zamestnancov. Počítame s vami, s vašimi skúsenosťami a znalosťou mesta. A aj s nápadmi, ako veci zlepšiť,“ povedal Hric a zároveň všetkých vyzval na otvorenú komunikáciu a ľudský prístup.
V októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí získal Hric 1087 hlasov, čo predstavuje vyše 50 percent hlasov. Balgovú volilo 1079 občanov (takmer 50 percent). O výsledku volieb primátora Sliača tak rozhodlo osem hlasov.
Na pondelkovom (23. 11.) ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve (MsZ) zložili sľub aj jedenásti mestskí poslanci. Piati sú nezávislí, a to Ján Belička, Miroslav Ryba, Júlia Turkotová, Vladimír Belička a Eva Slováková. Piatich podporovali PS, Demokrati, SaS a KDH. Patria medzi nich Zdenka Nemcová, Ján Kapec, Jozef Bakša, Andrea Janáková Sujová a Mario Pastierovič. Občiansku konzervatívnu stranu zastupuje Ondrej Láskavý.
Novozvolený primátor vo svojom príhovore zdôraznil, že pri práci v samospráve je dôležité hľadať spoločné riešenie a dohodu. „Máme spoločnú zodpovednosť za to, ako bude Sliač fungovať a ako sa v ňom bude ľuďom žiť. O konkrétnych riešeniach budeme diskutovať a je pravdepodobné, že nie vždy sa zhodneme,“ vyhlásil pred poslancami. Poznamenal, že prácu primátora i MsZ obyvatelia posúdia podľa toho, čo sa im spoločne podarí urobiť a zlepšiť. Dodal, že aby rozhodnutia prinášali výsledky, potrebujú dobre fungujúci mestský úrad a mestské organizácie. „Obraciam sa preto aj na ich zamestnancov. Počítame s vami, s vašimi skúsenosťami a znalosťou mesta. A aj s nápadmi, ako veci zlepšiť,“ povedal Hric a zároveň všetkých vyzval na otvorenú komunikáciu a ľudský prístup.
V októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí získal Hric 1087 hlasov, čo predstavuje vyše 50 percent hlasov. Balgovú volilo 1079 občanov (takmer 50 percent). O výsledku volieb primátora Sliača tak rozhodlo osem hlasov.