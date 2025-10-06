< sekcia Regióny
ŽLTAČKA: Aká je situácia na východe Slovenska?
Vzhľadom na charakter ochorenia a spôsob prenosu ochorenia najdôležitejším preventívnym opatrením je podľa hygienikov dôsledné dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä hygieny rúk.
Autor TASR
Prešov 6. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove aktuálne neeviduje v okresoch Prešov a Sabinov aktívne ohniská vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Epidemiologická situácia je podľa hygienikov stabilizovaná. Epidemické výskyty prebiehali v spomenutých okresoch od júla 2023 do marca 2025. Následne boli ochorenia hlásené len sporadicky. Pre TASR to uviedli z RÚVZ v Prešove.
Pri výskyte laboratórne potvrdeného ochorenia na VHA sú podľa hygienikov v zmysle platnej legislatívy prijímané štandardné protiepidemické opatrenia - lekársky dohľad po dobu 50 dní od posledného kontaktu s chorým a očkovanie, a to pre všetky osoby v úzkom kontakte s chorým. Opatrenia nad rámec štandardných opatrení sú nariadené následne vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.
„V prípade výskytu v kolektívnom zariadení sa danému kolektívnemu zariadeniu nariadi pravidelná dezinfekcia priestorov, pri nahromadení sa prípadov v komunitách, prípadne kolektívnych zariadeniach je možnosť nariadiť opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení aj formou vyhlášky - lekársky dohľad a očkovanie detí vo veku od jedného do 15 rokov,“ vysvetlili z RÚVZ.
„Zvlášť účinným opatrením je aj očkovanie proti VHA, ktoré sa vzhľadom na dlhé obdobie od zavedenia prejavilo ako účinné a bezpečné preventívne opatrenie. Ochrana nastáva po približne dvoch týždňoch od podania očkovacej látky. Pre dlhodobú ochranu je vhodné preočkovanie v odstupe šiestich až 12 mesiacov od podania prvej dávky,“ doplnili z RÚVZ.
