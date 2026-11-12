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POZOR NA ŽLTAČKU: V TEJTO obci evidujú deväť prípadov

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Lekársky dohľad sa nariaďuje na obdobie maximálneho inkubačného času, čiže na 50 dní od posledného kontaktu s chorým.

Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave aktuálne eviduje v obci Pavlice deväť prípadov ochorení na vírusovú žltačku typu A. TASR o tom informovala Zuzana Kováčová z RÚVZ.

RÚVZ so sídlom v Trnave na základe epidemiologického vyšetrenia v ohnisku nákazy určil osoby, ktoré sú podozrivé z nákazy. Týmto osobám boli nariadené tzv. karanténne opatrenia, keď sú pod lekárskym dohľadom, to znamená, že sa podrobia príslušným laboratórnym vyšetreniam a očkovaniu,“ priblížila Kováčová.

Lekársky dohľad sa nariaďuje na obdobie maximálneho inkubačného času, čiže na 50 dní od posledného kontaktu s chorým. „Vzhľadom na epidemický výskyt ochorení vírusovej hepatitídy typu A boli v obci Pavlice nariadené protiepidemické opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia formou vyhlášky,“ doplnila.

Obec Pavlice na webovej stránke uviedla, že prvú informáciu o možnom výskyte žltačky zaznamenala z neoficiálnych zdrojov na konci minulého týždňa a úzko spolupracuje s krajskými hygienikmi. Obec bezodkladne zabezpečila dezinfekciu zastávok, lavičiek a odpadkových košov.

Starostka neďalekej obce Voderady Anita Gajarská informovala, že hygienici zatiaľ identifikovali prípady nákazy výlučne v obci Pavlice. Medzi nakazenými sú však aj žiaci navštevujúci základnú školu a základnú umeleckú školu vo Voderadoch. „Vzhľadom na to, že žiaci, ako aj personál boli v kontakte s infikovanými osobami, RÚVZ nariadil preočkovanie všetkých žiakov vrátane personálu,“ priblížila. Apelovala na dôslednú hygienu rúk a zváženie možnosti očkovania.
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