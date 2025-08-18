< sekcia Regióny
ŽLTAČKA: V rómskej osade pri Galante pribudlo ďalších šesť prípadov
Úlohou obce je v rámci protiepidemických opatrení zabezpečiť pre obyvateľov osady dezinfekčné prostriedky, tečúcu vodu vo verejnom vodovode i odstraňovanie komunálneho odpadu pravidelným odvozom.
Autor TASR
Galanta/Tomášikovo 18. augusta (TASR) - V rómskej osade Jegenéš v okrese Galanta pribudlo počas uplynulého týždňa šesť nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Hygienici zaznamenali v osade celkovo 34 prípadov žltačky, prvé ochorenie evidovali v polovici júna. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante o tom informoval na svojom webe.
„V okrese Galanta evidujeme epidemický výskyt ochorenia na VHA v komunite žijúcej v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania v osade Jegenéš v obci Tomášikovo. Prvé ochorenie bolo hlásené 18. júna u žiaka základnej školy vo vekovej skupine päť- až deväťročných,“ priblížili hygienici. Kumulatívne bolo hlásených ku dňu 18. augusta z tejto osady 34 ochorení na VHA.
Nariadené je epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a lekársky dohľad úzkym kontaktom, odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekársky dohľad po dobu maximálnej inkubačnej doby ochorenia a imunizácia všetkých úzkych kontaktov. Tiež distribúcia zdravotno-výchovných materiálov a osveta. Vo vestníku vlády v júni zverejnili vyhlášky RÚVZ, ktorými sa v tejto lokalite nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu VHA.
Úlohou obce je v rámci protiepidemických opatrení zabezpečiť pre obyvateľov osady Jegenéš dezinfekčné prostriedky, tečúcu pitnú vodu vo verejnom vodovode i odstraňovanie komunálneho odpadu pravidelným odvozom z osady. Súčasťou opatrení bolo aj prerušenie prevádzky základnej školy s materskou školou s maďarským vyučovacím jazykom v termíne od 24. júna a zrušenie všetkých hromadných podujatí pre verejnosť. V potravinárskych prevádzkach v obci je zvýšený dôraz na dezinfekciu rúk a priestorov prístupných verejnosti vrátane nákupných vozíkov.
