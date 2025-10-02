< sekcia Regióny
Zlúčenie škôl v Zázrivej prinieslo úspory, za ktoré opravili priestory
Autor TASR
Zázrivá 2. októbra (TASR) - Zlúčenie materskej a základnej školy v Zázrivej prinieslo úspory, za ktoré rozsiahlo zrekonštruovali priestory školského areálu. Vďaka tomu sa zlepšujú podmienky pre deti a ich voľnočasové aktivity. Obec o tom informovala na webovej stránke.
„Jednou z najvýznamnejších zmien je kompletná rekonštrukcia školského klubu detí (ŠKD), ku ktorej sa pristúpilo po dlhých 50 rokoch. Investícia do ŠKD bola zhruba 70.000 eur. Väčšinu nákladov, konkrétne 66.000 eur, uhradila obec, zatiaľ čo koberce financoval riaditeľ školy z ušetrených a sponzorských prostriedkov,“ uvidela obec.
V priestoroch, kde deti trávia popoludnia a pripravujú sa na ďalší vyučovací deň, došlo k zásadnej premene. Zrenovované boli steny, podlahy a celé priestory sa vymaľovali. Nová elektroinštalácia, koberce a nábytok prispievajú k modernému a bezpečnému prostrediu. Okrem toho zrekonštruovali aj chodby a toalety v školskej jedálni. Spojením učební sa vytvorili väčšie a prevzdušnené priestory.
Tieto rozsiahle úpravy a investície boli možné vďaka úsporám, ktoré prinieslo zlúčenie oboch škôl. „Ušetrené finančné prostriedky sú postupne investované do zveľaďovania celého areálu. Za posledný rok sa okrem rekonštrukcie ŠKD podarilo zrenovovať aj telocvičňu. V súčasnosti prebiehajú prípravy na výmenu strechy na školskej jedálni,“ dodali z obce.
