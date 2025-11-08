< sekcia Regióny
ZLYHAL BRZDOVÝ SYSTÉM: Požiar spôsobil škodu 8000 eur
Hasiči požiar uhasili dvomi útočnými prúdmi, pričom spotrebovali približne 2000 litrov vody a použili aj hasiacu penu, uviedli s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.
Autor TASR
Dargov 8. novembra (TASR) - Hasiči v sobotu v noci zasahovali pri požiari osobného auta na hlavnej ceste v obci Dargov v okrese Trebišov. Príčinou vzniku požiaru bola zvýšená teplota v brzdovom systéme v dôsledku trenia. Ako na sociálnej sieti informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, škodu vyčíslili na 8000 eur.
