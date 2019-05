Zmaturovali prví študenti duálneho vzdelávania v Bratislavskom kraji

Maturanti majú za sebou štyri roky intenzívneho štúdia a dva roky praxe priamo u zamestnávateľov.

Bratislava 30. mája (TASR) – Maturitné vysvedčenie si vo štvrtok prevzali prví úspešní absolventi duálneho vzdelávania v obchodných odboroch. Ukončili ho jedenásti študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.



Maturanti majú za sebou štyri roky intenzívneho štúdia a dva roky praxe priamo u zamestnávateľov. "V ruke majú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj pracovnú zmluvu. To je tá najväčšia výhoda duálneho vzdelávania, keď študentov zaúča priamo zamestnávateľ, ktorý ich po maturite rovno aj zamestná,“ zhrnul výhody duálneho vzdelávania predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorý vysvedčenia študentom odovzdával.







SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave sa podieľa na výchove a vzdelávaní nižšieho a stredného manažmentu pre obchodné reťazce a cestovný ruch. Zároveň škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených. V školskom roku 2018/2019 na škole študuje 225 študentov z toho v systéme duálneho vzdelávania 93 žiakov. Pre školský rok 2019/2020 sa zapísalo zatiaľ 34 žiakov do štvorročného duálneho odboru obchodný pracovník a traja žiaci do trojročného duálneho odboru predavač.



Škola má uzatvorené zmluvy s deviatimi zamestnávateľmi, medzi ktorými sú dm drogerie markt, Tesco Stores SR, Lild Slovenská republika, Leder&Schuh SK, Deichmann-obuv SK, Billa, Kaufland Slovenská republika, NAY a Metro. Od budúceho školského roku 2019/2020 pribudnú ďalší zamestnávatelia Tchibo a Terno.