< sekcia Regióny
Zmena cestovných poriadkov prinesie i viac spojov na Gemer
Nový grafikon myslí aj na nadväznosti na vlakovú dopravu.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - V nedeľu 14. decembra vstúpi do platnosti nový celoštátny grafikon verejnej dopravy, Integrovaný dopravný systém (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pripravil pre cestujúcich v spolupráci s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec viaceré novinky. Cestujúci sa dočkajú viac autobusových spojení na juhu kraja, zlepšenia spojenia medzi Žiarom nad Hronom a Turcom, nových zastávok i pretrasovania spojov, ktoré potešia študentov v Banskej Štiavnici. TASR o tom v pondelok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„Našou prioritou je, aby verejná doprava nebola len nutnosťou, ale spoľahlivou alternatívou k autám. Pri tvorbe nového grafikonu sme sa zamerali na odstraňovanie ´bielych miest´ a zdĺhavých prestupov, tiež zlepšujeme dochádzanie študentom a pracujúcim,“ konštatoval predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš. „Podarilo sa zlepšiť prepojenie juhu s východom Slovenska, kde zvyšujeme počet spojení na viac ako dvojnásobok. Dôležité pre nás je i prepojenie severných regiónov, čoho dôkazom je nová koncepcia dopravy medzi Žiarom nad Hronom a Martinom. Tieto zmeny prinesú cestujúcim nielen časovú úsporu, ale najmä vyšší komfort pri plánovaní ciest,“ doplnil.
V regióne, ktorý obsluhuje SAD Zvolen, dochádza k významnej zmene v prepojení okresných miest Žiar nad Hronom a Martin. Prestupy v Hornej Štubni sú po novom nastavené tak, aby cestujúci nečakali dlhšie ako niekoľko minút. Po zmenách vo vlakovej doprave sú tiež nastavené na prestup autobus - autobus v centre obce Horná Štubňa.
Počet spojení medzi Žiarom nad Hronom a Turčianskymi Teplicami narastie z troch na štyri. Ranné spoje budú v Hornej Štubni priamo nadväzovať na autobusy integrovanej dopravy Žilinského kraja smerujúce až do centra Martina.
Zvyšuje sa tiež obslužnosť obcí, v Osrblí vzniká nová konečná zastávka „Pri mlyne“ a v Hronskej Breznici sa zastávka „Sklad dreva“ presúva k hlavnej ceste, kde budú po novom zastavovať všetky spoje medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom, ktoré premávajú po tejto trase.
IDS BBSK vyhovel aj požiadavkám na lepšiu dochádzku študentov, napríklad pretrasovaním spoja zo Žarnovice do Banskej Štiavnice cez zastávku Kolpašská, školy.
Najrozsiahlejšie zmeny čakajú cestujúcich v regiónoch Gemer a Novohrad. IDS BBSK tam zavádza systémovú zmenu na trase Rimavská Sobota-Tornaľa-Rožňava. Vďaka spolupráci s IDS Východ sa na trase Rožňava-Rimavská Sobota v pracovných dňoch zvyšuje počet spojení z pôvodných piatich na 11. Spoje budú vždy premávať s garantovaným prestupom v Tornali, kde bude zavedený pravidelný taktový interval. Na žiadosť zamestnancov pracujúcich na zmeny pribudne spoj z Rimavskej Soboty do Tornale po 22.00 h.
IDS BBSK pridáva štyri nové páry spojov na trase Jelšava-Plešivec, kde bude možnosť prestupu na spoje v smere do Košíc. Dopĺňa tiež chýbajúce popoludňajšie a večerné spoje z Revúcej do Jelšavy.
Nový grafikon myslí aj na nadväznosti na vlakovú dopravu. V Leviciach boli upravené autobusové spoje linky Veľký Krtíš-Nitra tak, aby zostali zachované prípoje na rýchliky do Bratislavy aj po zmene ich odchodov.
„Našou prioritou je, aby verejná doprava nebola len nutnosťou, ale spoľahlivou alternatívou k autám. Pri tvorbe nového grafikonu sme sa zamerali na odstraňovanie ´bielych miest´ a zdĺhavých prestupov, tiež zlepšujeme dochádzanie študentom a pracujúcim,“ konštatoval predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš. „Podarilo sa zlepšiť prepojenie juhu s východom Slovenska, kde zvyšujeme počet spojení na viac ako dvojnásobok. Dôležité pre nás je i prepojenie severných regiónov, čoho dôkazom je nová koncepcia dopravy medzi Žiarom nad Hronom a Martinom. Tieto zmeny prinesú cestujúcim nielen časovú úsporu, ale najmä vyšší komfort pri plánovaní ciest,“ doplnil.
V regióne, ktorý obsluhuje SAD Zvolen, dochádza k významnej zmene v prepojení okresných miest Žiar nad Hronom a Martin. Prestupy v Hornej Štubni sú po novom nastavené tak, aby cestujúci nečakali dlhšie ako niekoľko minút. Po zmenách vo vlakovej doprave sú tiež nastavené na prestup autobus - autobus v centre obce Horná Štubňa.
Počet spojení medzi Žiarom nad Hronom a Turčianskymi Teplicami narastie z troch na štyri. Ranné spoje budú v Hornej Štubni priamo nadväzovať na autobusy integrovanej dopravy Žilinského kraja smerujúce až do centra Martina.
Zvyšuje sa tiež obslužnosť obcí, v Osrblí vzniká nová konečná zastávka „Pri mlyne“ a v Hronskej Breznici sa zastávka „Sklad dreva“ presúva k hlavnej ceste, kde budú po novom zastavovať všetky spoje medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom, ktoré premávajú po tejto trase.
IDS BBSK vyhovel aj požiadavkám na lepšiu dochádzku študentov, napríklad pretrasovaním spoja zo Žarnovice do Banskej Štiavnice cez zastávku Kolpašská, školy.
Najrozsiahlejšie zmeny čakajú cestujúcich v regiónoch Gemer a Novohrad. IDS BBSK tam zavádza systémovú zmenu na trase Rimavská Sobota-Tornaľa-Rožňava. Vďaka spolupráci s IDS Východ sa na trase Rožňava-Rimavská Sobota v pracovných dňoch zvyšuje počet spojení z pôvodných piatich na 11. Spoje budú vždy premávať s garantovaným prestupom v Tornali, kde bude zavedený pravidelný taktový interval. Na žiadosť zamestnancov pracujúcich na zmeny pribudne spoj z Rimavskej Soboty do Tornale po 22.00 h.
IDS BBSK pridáva štyri nové páry spojov na trase Jelšava-Plešivec, kde bude možnosť prestupu na spoje v smere do Košíc. Dopĺňa tiež chýbajúce popoludňajšie a večerné spoje z Revúcej do Jelšavy.
Nový grafikon myslí aj na nadväznosti na vlakovú dopravu. V Leviciach boli upravené autobusové spoje linky Veľký Krtíš-Nitra tak, aby zostali zachované prípoje na rýchliky do Bratislavy aj po zmene ich odchodov.