Zmena cestovných poriadkov v Banskobystrickom kraji prináša nový spoj

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dôjde od februára k prvej úprave cestovných poriadkov vo verejnej autobusovej doprave v tomto roku. Súčasťou zmien bude aj zavedenie nového spojenia medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou po 22.00 h či nová autobusová zastávka v Očovej.



Zmeny cestovných poriadkov v BBSK platné od 1. februára majú reagovať najmä na potreby zamestnávateľov a nadväznosť na vlaky. V reakcii na zmeny v železničnej doprave medzi Banskou Bystricou a Breznom budú upravené viaceré autobusové spoje obsluhujúce obce Ráztoka a Nemecká, zlepšiť sa má aj dopravná obslužnosť obce Telgárt a pribudnú tiež nedeľné spoje medzi Slovenskými Ďarmotami a Veľkým Krtíšom.



"Tiež sme vyšli v ústrety zamestnancom pekárne v Očovej, kde zavádzame novú autobusovú zastávku. K väčšej zmene, ktorá by mala zodpovedať požiadavke previazanosti niektorých autobusov so železnicami pristúpime na začiatku marca," doplnil predseda predstavenstva krajskej spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.



Úprava cestovných poriadkov vo verejnej autobusovej doprave v BBSK prináša i nové spojenie medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou po 22.00 h. Nový spoj žiadalo mesto Hnúšťa i spoločnosť Yura, ktorá na jar presúva svoju výrobu do Rimavskej Soboty. Z Hnúšte, kde podnik zamestnával vyše 520 ľudí, plánuje do okresného mesta presunúť aj časť zamestnancov. Firma i samospráva preto požadovali zavedenie nočného autobusového spojenia pre ľudí dochádzajúcich z popoludňajších zmien.



"Ponúkli sme našu súčinnosť a pomoc napríklad pri posilnení spolupráce medzi školami a spoločnosťou, aby zamestnávateľ v Hnúšti ostal. Žiaľ sa to nepodarilo," skonštatoval pre TASR predseda BBSK Ondrej Lunter.



Yura koncom vlaňajška na úrade práce nahlásila hromadné prepúšťanie, dotknúť by sa malo vyše 300 ľudí. Podľa Luntera je však dobrou správou, že firma sa presúva len v rámci spádovej oblasti. Do Rimavskej Soboty sa svoju výrobu navyše rozhodla umiestniť aj nemecká skupina Winkelmann. "To je 450 nových pracovníkov v dojazdovej vzdialenosti z Hnúšte," dodal predseda BBSK.