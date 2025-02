Starostom Hontu sa nepáči zmena názoru štátu na spaľovňu

Dudince 25. februára (TASR) - Primátorovi Dudiniec v Krupinskom okrese Dušanovi Striebornému a ďalším starostom sa nepáči, že Štátna kúpeľná komisia (ŠKK) Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zmenila názor v súvislosti s výstavbou spaľovne na Honte. V utorok o tom informovali na tlačovej konferencii. V minulosti komisia zámer výstavby zamietla a v súčasnosti je jej stanovisko podľa starostov skôr pozitívne. Komisia však tvrdí, že to nie je k uskutočneniu stavby.



Strieborný dodal, že v minulosti svoj nesúhlas komisia vyjadrila niekoľkými bodmi. Objasnil, že to boli napríklad negatívne vplyvy na minerálnu vodu v Dudinciach, na pokojný režim v kúpeľoch i záťaž na dopravu na území plánovanej spaľovne. "V súčasnosti komisia konštatuje, že umiestnenie zariadenia a prevádzka nebudú mať negatívny vplyv na ochranu minerálnych vôd," zdôraznil.



Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že kúpeľná komisia v prípade navrhovanej činnosti stanovila sedem podmienok v rámci schvaľovacieho procesu EIA. Zapracované budú do záverečného stanoviska z EIA. V opačnom prípade môže ŠKK podať námietku. "Podmienky sú stanovené z hľadiska pôsobnosti komisie, ktorými bude zabezpečená ochrana prírodných liečivých vôd v Dudinciach," pripomína. Podľa rezortu zdravotníctva sa to týka aj prírodných minerálnych vôd v Santovke a v Slatine, vrátane zachovania kvality ovzdušia pre blízkosť Dudiniec.



Z kontextu siedmich podmienok podľa MZ vyplýva, že kúpeľná komisia požaduje tieto podmienky zohľadňovať pri príprave projektovej dokumentácie stavby v rámci schvaľovacieho procesu uskutočnenia stavby.



Košická spoločnosť Granya chce v obci Hontianske Tesáre postaviť zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad. Energetické ReUse centrum - ERC v predpokladanom náklade 120 miliónov eur má vyrásť v blízkosti časti Dvorníky na pozemkoch súkromného majiteľa. Odmietavý postoj k výstavbe viackrát okrem starostov vyjadrili aj miestni obyvatelia.



Starosta Hontianskych Tesár Štefan Foltán kritizuje, že zariadenie má vzniknúť na poľnohospodárskej pôde v katastri obce. "Verím, že k etape stavebného povolenia sa ani nedostaneme," povedal v utorok v Dudinciach.