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VIDEO: Zmena pri získaní vodičáku má zvýšiť úroveň vzdelania mladých
Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027.
Autor TASR
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Prešov 20. júla (TASR) - Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf Prorómskej školskej iniciatívy (PRŠI) Miroslav Zelina na spoločnej pondelkovej tlačovej konferencii.
Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. Hlavným cieľom bolo podľa komisára nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti k riadnemu plneniu školskej dochádzky. Komisár uviedol, že sa tým spojili dve témy - vzdelanie detí, ktoré je kľúčové pri ich budúcnosti, a bezpečnosť na cestách. „Sľubujeme zväčšenie bezpečnosti detí, ale aj motiváciu ku kvalite vzdelania, ktorá je veľmi dôležitá,“ uviedol Mikloško s tým, že sa inšpirovali Maďarskom, ktoré vyhodnotilo tento faktor ako motivačný.
Kurilovská tvrdí, že nižšie stredné vzdelanie znamená ukončenú povinnú školskú dochádzku, teda skončený 9. ročník. Podľa nej na základnej škole získajú žiaci zručnosti, ktoré sú predpokladom, aby sa správali na cestách zodpovednejšie a bezpečnejšie.
Rezort vnútra plánuje merať aj štatistické dosahy tohto opatrenia priebežne monitorovať. Skúsenosti priamo z terénu potvrdzujú, že kapacity a podmienky na školách sú nastavené dobre, problémom však zostáva motivácia. Podľa Zelinu na partnerskej škole v Lomničke v tomto školskom roku ukončilo dochádzku 76 žiakov, no len 22 z nich v deviatom ročníku. Zvyšných 54 žiakov ukončilo školu v nižších ročníkoch (5. až 7. ročník).
Podľa neho by mohli mnohí žiaci ukončiť základné vzdelanie, no chýba im motivácia. „Odmietam hlasy, že na rómskych školách chýba odbornosť alebo záujem vzdelávať. Podmienky majú, chýba však vôľa a motivácia zvonku. Vodičský preukaz je pre týchto mladých ľudí obrovským lákadlom a praktickou nutnosťou pre zamestnanie,“ dodal.
Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. Hlavným cieľom bolo podľa komisára nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti k riadnemu plneniu školskej dochádzky. Komisár uviedol, že sa tým spojili dve témy - vzdelanie detí, ktoré je kľúčové pri ich budúcnosti, a bezpečnosť na cestách. „Sľubujeme zväčšenie bezpečnosti detí, ale aj motiváciu ku kvalite vzdelania, ktorá je veľmi dôležitá,“ uviedol Mikloško s tým, že sa inšpirovali Maďarskom, ktoré vyhodnotilo tento faktor ako motivačný.
Kurilovská tvrdí, že nižšie stredné vzdelanie znamená ukončenú povinnú školskú dochádzku, teda skončený 9. ročník. Podľa nej na základnej škole získajú žiaci zručnosti, ktoré sú predpokladom, aby sa správali na cestách zodpovednejšie a bezpečnejšie.
Rezort vnútra plánuje merať aj štatistické dosahy tohto opatrenia priebežne monitorovať. Skúsenosti priamo z terénu potvrdzujú, že kapacity a podmienky na školách sú nastavené dobre, problémom však zostáva motivácia. Podľa Zelinu na partnerskej škole v Lomničke v tomto školskom roku ukončilo dochádzku 76 žiakov, no len 22 z nich v deviatom ročníku. Zvyšných 54 žiakov ukončilo školu v nižších ročníkoch (5. až 7. ročník).
Podľa neho by mohli mnohí žiaci ukončiť základné vzdelanie, no chýba im motivácia. „Odmietam hlasy, že na rómskych školách chýba odbornosť alebo záujem vzdelávať. Podmienky majú, chýba však vôľa a motivácia zvonku. Vodičský preukaz je pre týchto mladých ľudí obrovským lákadlom a praktickou nutnosťou pre zamestnanie,“ dodal.