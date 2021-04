Zmena územného plánu otvára nové urbanistické možnosti v Trenčíne

Trenčín 8. apríla (TASR) - Riešenie kompletného urbanizmu priestoru, ktorý sa v Trenčíne uvoľnil po prekládke železničnej trate, majú umožniť zmeny územného plánu. V stredu (7. 4.) ich schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Podľa primátora Richarda Rybníčka umožnia zmeny územného plánu riešiť kompletný urbanizmus centra mesta vrátane dopravy po ceste prvej triedy vedúcej cez Trenčín. Tá podľa neho momentálne zaťažuje centrum najviac spomedzi všetkých slovenských miest.



„Po Hasičskej a Štefánikovej ulici prejde dnes denne 38.700 automobilov a situácia sa zhoršuje. Z týchto ulíc, ale aj z Braneckého a Soblahovskej chceme urobiť prekládkou cesty mestský bulvár s autobusovými a cyklistickými pruhmi, chodníkmi a so zeleňou. Aby sme znížili automobilovú dopravu Trenčanov a obyvateľov okolia v rámci mesta,“ informoval Rybníček.



Ako dodal, popri zmene územného plánu sa už dnes pracuje na štúdii uskutočniteľnosti preložky cesty prvej triedy, pred ukončením je súťaž na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie starého cestného mosta, ktorá s preložkou cesty súvisí. Radnica tiež začala rokovania o rekonštrukcii železničnej stanice.



„Neriešime len dopravu, ale riešime celé územie po modernizácii železničnej trate, ktorá nám tu nechala takmer 200.000 štvorcových metrov voľnej plochy v centre mesta pri rieke. Rieku sme zadefinovali do budúcnosti pre investorov ako súčasť priestoru, a to nemá na Slovensku obdobu,“ zdôraznil primátor.