Zmena územného plánu vo Fiľakove má prispieť k vzniku pracovných miest

Fiľakovo 3. novembra (TASR) – Zmena územného plánu mesta Fiľakovo, ktorú na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci mesta, má prispieť k vzniku nových pracovných miest. Na nevyužívaných parcelách v dvoch lokalitách môžu po novom vzniknúť obchody či čerpacia stanica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva k zmene územného plánu pristúpila na podnet spoločnosti Ardis, ktorá hradila aj všetky náklady na zmenu strategického dokumentu. Zefektívnením využitia dostupných mestských parciel chce mesto nepriamo prispieť k zvýšeniu zamestnanosti.



Jedna z lokalít, ktorej sa zmena územného plánu týka, je takzvaná Pisárová pustatina, ktorá sa nachádza pri križovatke cesty I/71 a Družstevnej ulice. Poslanci schválili zmenu jej funkčnosti zo skladov a drobnej výroby na plochy účelovej vybavenosti. Investor tu podľa mesta v budúcnosti plánuje vybudovať infraštruktúru pre obchody s parkovaním a skladmi či čerpaciu stanicu, vzniknúť by tak mohlo 20 nových pracovných miest.



Druhá lokalita, ktorá bola predmetom zmeny územného plánu, sa nachádza v blízkosti futbalového štadióna. Parcela bude využiteľná pre obchody a sklady, v ktorých by podľa mesta mohlo nájsť prácu približne 20 ľudí. Obe lokality investor podľa samosprávy plánuje zatraktívniť tak, aby verejnosti poskytovali aj priestor na šport a oddych.



"Hoci sme ako samospráva jedným z najväčších zamestnávateľov v meste, máme obmedzené možnosti, ako ďalej podporovať zamestnanosť. Okrem klasickej výroby patria medzi väčších zamestnávateľov aj obchodné reťazce, ktoré chceme týmto krokom prilákať do mesta," vysvetlil primátor mesta Attila Agócs.