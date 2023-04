Zmena zákona prinesie podľa bratislavskej polície viac bezpečia

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zmena zákona o obecnej polícii prinesie obyvateľom Bratislavy viac bezpečia. Konštatuje to Mestská polícia v Bratislave. Okrem zmien v priestupkovom zákone či zákone o cestnej premávke jej prinesie napríklad aj väčšie právomoci.



"Návrh nového zákona, ktorý ide do parlamentu, prináša do našich rúk širšie právomoci. Tie sa prejavia v množstve bežných situácií, v ktorých sme chceli obyvateľom Bratislavy pomôcť, ale doteraz sme nemohli," podotýka mestská polícia na sociálnej sieti.



Medzi tie najviditeľnejšie patrí napríklad možnosť merať rýchlosť prostredníctvom statických radarov. Tie bude môcť polícia umiestňovať na miesta, ktoré v meste vyhodnotí ako kritické. Týka sa to okolia škôl, centier voľného času, detských ihrísk či centier pre seniorov.



Novinkou je, že pri podozrení z konzumácie alkoholu môže dať polícia vodičom fúkať, v prípade pozitívnej dychovej skúšky zároveň zadržať vodičské oprávnenie. "Uľahčí sa nám aj možnosť kontroly konzumácie alkoholu mladistvými a maloletými v podnikoch, ale aj kontrola nezodpovedných psičkárov či tvorby nelegálnych skládok," podotýka mestská polícia.



Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon. Návrh Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda na piatkovom rokovaní. "Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícií adekvátne nástroje na plnenie ich úloh," zdôvodnil rezort.



Ak návrh zákona schváli parlament, nové pravidlá začnú platiť od začiatku roku 2024.