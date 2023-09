Zmeny na nábreží nemusia byť podľa dopravného analytika najlepšie

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zmeny v doprave, ktoré od septembra zaviedlo hlavné mesto na nábreží v Bratislave, nemusia byť v súčasnej forme tým najlepším riešením. Vyplýva to z vyjadrení dopravného analytika Jozefa Drahovského pre TASR. Nemyslí si ani, že dané riešenie bolo zo strany bratislavského magistrátu dostatočne odkomunikované.



"Sú známe aj lepšie riešenia, ktoré neobmedzia priepustnosť na I. mestskom okruhu a zabezpečia cyklistom vyššiu bezpečnosť," skonštatoval Drahovský.



Podľa dopravného analytika bolo vybrané riešenie, ktoré na niektorých miestach extrémne zúžilo priestor pre vozidlá a znemožnilo predchádzanie. Na sociálnych sieťach sa napríklad objavila fotografia kolízie električky a autobusu, problém s prejazdom mala mať aj sanitka. "Treba počítať s tým, že na daných miestach sa električka a vozidlo nezmestí a ani vozidlá s právom prednostnej jazdy nebudú mať možnosť predchádzať a obchádzať stojace vozidlá," podotkol Drahovský.



Podľa neho úplne neobstojí ani vyjadrenie hlavného mesta o tom, že by sa tranzitná doprava z nábrežia mala presunúť na Einsteinovu ulicu. Argumentovanie magistrátu považuje dopravný analytik za nedomyslené. Odôvodňuje to tým, že cesta cez nábrežie je klasifikovaná ako I. mestský okruh, ktorý má spĺňať určitú kapacitnú priepustnosť. "Nezmeniť trasovanie okruhu a obmedziť priepustnosť na ňom nie je korektný postup," poznamenal.



Dopravné riešenie nie je podľa neho celkom bezpečné ani pre cyklistov. Zdieľanie pruhu pre autobusy a cyklistov síce nepovažuje za problém, tým je však to, že sú tam aj iné kombinácie. "Chvíľu má cyklista len svoj pruh, chvíľu pruh s autobusmi a chvíľu aj s ostatnými vozidlami," pripomína. Zabúdať podľa neho netreba ani na to, že miestami ide o zúžené miesto. Kladie to preto zvýšené nároky na cyklistov a výrazne zhoršuje ich bezpečnosť.



Na otázku, či ide o dobré rozhodnutie, dopravný analytik odpovedal, že to závisí od uhla pohľadu. "Vodiči hovoria, že nie. Vyjadrenia cyklistov sú rozpačité, z dôvodu nedomyslenosti ich bezpečnosti v niektorých častiach. Predstavitelia magistrátu a Cyklokoalície sú z rozhodnutia nadšení," dodal Drahovský.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo situáciu až tak kriticky, ako mnohí poukazujú, nevidí. Na serióznu dopravnú analýzu si síce treba podľa neho ešte počkať, avšak "žiadna apokalypsa na nábreží sa nekoná." "Kolóny na nábreží trvajúce desiatky minút ani po zmene nie sú bežnou realitou," napísal na sociálnej sieti, odvolávajúc sa na dopravné dáta. Radikálne sa podľa neho nezhoršila ani situácia na mostoch. Naopak, podľa jeho slov sa zvyšuje počet cyklistov, pričom je "z dát jasné, že nábrežie bude pre cyklistov dôležitá trasa."



Odmieta tiež tvrdenia, že by sa situácia skomplikovala pre vozidlá záchranných zložiek, odkazuje, že jazdiť môžu po električkovej trati, k dispozícii majú aj samotný cyklopruh. Nesúhlasí ani s tým, že nové jazdné pruhy sú pre vozidlá úzke. Kolízia autobusu a električky sa mala týkať autobusu, ktorý vošiel do odbočovacieho pruhu, do ktorého nemal povolený vjazd.



Je presvedčený, že dopravná situácia na nábreží sa bude zlepšovať rastúcim počtom vodičov, ktorí si zvolia alternatívne trasy. Deklaruje, že cieľom mesta je vytvoriť čo najviac kvalitných alternatív, napríklad v podobe spoľahlivej MHD alebo bezpečných cyklotrás. Zároveň sa upravuje svetlená signalizácia na Šafárikovom námestí a Námestí Ľ. Štúra pre optimalizáciu priepustnosti premávky v jednotlivých smeroch. "Dopravnú situáciu na nábreží budeme ďalej sledovať a vyhodnocovať," ubezpečuje Vallo.



Novú cyklotrasu obhajuje aj Cyklokoalícia, ktorá ju označuje za pravdepodobne najvýraznejší projekt mesta v oblasti mobility. Zmeny v doprave víta aj časť obyvateľov, druhá primátorovi odkazuje, že pri tvrdeniach a dátach nehovorí pravdu.