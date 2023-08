Zmeny parkovania pri trnavskej poliklinike prinesú viac voľných miest

Trnava 19. augusta (TASR) - Od stredy 1. novembra stratia platnosť všetky vydané karty na parkovisko Zóny C pri trnavskej mestskej poliklinike. Zmena je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia schváleného na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Informovalo o tom mesto Trnava.



Dôvodom je celodenné obsadzovanie parkovacích miest zamestnancami daňového úradu a okolitých inštitúcií, v dôsledku čoho nemajú kde zaparkovať ľudia, ktorí prišli na lekárske vyšetrenie na polikliniku.



"Držiteľom vydaných parkovacích kariet do Zóny C, ktoré by boli platné aj po 1. novembri, vráti samospráva príslušnú čiastku do konca októbra. Požiadať o jej vrátenie nie je potrebné, bude poslaná priamo na účet, z ktorého bola karta uhradená," uviedlo mesto.



Ako ďalej informovalo, alternatívou celodenného parkovania v Zóne C je okrem iného spôsobu dochádzania do práce napríklad parkovanie v Zóne B. Najbližšie parkovacie plochy typu B sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti polikliniky na Starohájskej a pri mestskom zimnom štadióne. Mesto pripomenulo, že držitelia karty Rezident zóny parkujú v celej Zóne B zdarma.



Zóna C je aktuálne spoplatnená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, od 4. septembra sa tieto časy upravia. "Platiť sa bude naďalej iba v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h, víkendy na tomto záchytnom parkovisku ostanú bezplatné. Takisto aj prvá hodina bude naďalej zdarma ako teraz," doplnilo mesto.



K uvedeným zmenám mesto pristúpilo v záujme pacientov a návštevníkov polikliniky. Možnosti zaparkovať v tejto lokalite zvýši aj montovaný parkovací dom na Starohájskej, ktorý mesto pripravuje. Priniesť by mal ďalších 120 parkovacích miest.