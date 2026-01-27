Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

Zmeny územného plánu Trenčína je možné pripomienkovať do 27. februára

.
Trenčín, foto z archívu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa bude v stredu 11. februára o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu.

Autor TASR
Trenčín 27. januára (TASR) - Aktualizácia priestorového a funkčného usporiadania celého územia mesta Trenčín je hlavným dôvodom zmien a doplnkov územného plánu. Verejnosť ich môže pripomienkovať do 27. februára. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Cieľom sú aj korekcie textovej a záväznej časti, definovanie dopravných koridorov nevyhnutných pre usporiadanie územia a preverenie vybraných urbanistických aspektov, ktoré vyplynuli z praktickej činnosti útvaru územného plánovania trenčianskej radnice.

„Fyzická a právnická verejnosť môže svoje podnety a pripomienky písomne adresovať útvaru územného plánovania mestského úradu Trenčín v podateľni radnice do 27. februára. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa nebude prihliadať,“ zdôraznila hovorkyňa.

Ako dodala, verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa bude v stredu 11. februára o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku