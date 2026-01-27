< sekcia Regióny
Zmeny územného plánu Trenčína je možné pripomienkovať do 27. februára
Autor TASR
Trenčín 27. januára (TASR) - Aktualizácia priestorového a funkčného usporiadania celého územia mesta Trenčín je hlavným dôvodom zmien a doplnkov územného plánu. Verejnosť ich môže pripomienkovať do 27. februára. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Cieľom sú aj korekcie textovej a záväznej časti, definovanie dopravných koridorov nevyhnutných pre usporiadanie územia a preverenie vybraných urbanistických aspektov, ktoré vyplynuli z praktickej činnosti útvaru územného plánovania trenčianskej radnice.
„Fyzická a právnická verejnosť môže svoje podnety a pripomienky písomne adresovať útvaru územného plánovania mestského úradu Trenčín v podateľni radnice do 27. februára. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa nebude prihliadať,“ zdôraznila hovorkyňa.
Ako dodala, verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa bude v stredu 11. februára o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu.