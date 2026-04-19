Zmeny v cestovných poriadkoch v Malackách reagujú na zmeny v IDS
Dopravca čiastočne upravil niektoré spoje v meste tak, aby lepšie nadväzovali na odchody a príchody vlakov.
Autor TASR
Malacky 19. apríla (TASR) - Od pondelka (20. 4.) dochádza na linkách mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Malackách k zmene cestovných poriadkov. Prevádzkovateľ nimi reaguje na zmeny cestovných poriadkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK). Informuje o tom mesto.
„Dopravca čiastočne upravil niektoré spoje v meste tak, aby lepšie nadväzovali na odchody a príchody vlakov,“ uviedla samospráva, pričom avizuje i ďalšie menšie zmeny v nasledujúcich týždňoch. „Dôvodom bude zvýšenie počtu zastávok v časti Padzelek,“ vysvetlilo mesto.
Aktualizované cestovné poriadky zverejnilo na svojom webe.
