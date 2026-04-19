Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. apríl 2026
< sekcia Regióny

Zmeny v cestovných poriadkoch v Malackách reagujú na zmeny v IDS

.
V Malackách začala 18. septembra 2017 premávať mestská hromadná doprava (MHD), ktorá je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Foto: TASR/Martin Baumann

Autor TASR
Malacky 19. apríla (TASR) - Od pondelka (20. 4.) dochádza na linkách mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Malackách k zmene cestovných poriadkov. Prevádzkovateľ nimi reaguje na zmeny cestovných poriadkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK). Informuje o tom mesto.

Dopravca čiastočne upravil niektoré spoje v meste tak, aby lepšie nadväzovali na odchody a príchody vlakov,“ uviedla samospráva, pričom avizuje i ďalšie menšie zmeny v nasledujúcich týždňoch. „Dôvodom bude zvýšenie počtu zastávok v časti Padzelek,“ vysvetlilo mesto.

Aktualizované cestovné poriadky zverejnilo na svojom webe.
.

