Zmeny v grafikonoch majú zrýchliť cestovanie
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. decembra (TASR) - Linky premávajúce v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa budú od nedele 14. decembra riadiť novými cestovnými poriadkami. Úpravy sa týkajú posilnenia i posunu odchodu spojov, dotknú sa i niekoľkých zastávok a trás. „Celkovo však smerujú k zrýchleniu cestovania a k vyššej spoľahlivosti spojov,“ uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID), organizátora IDS BK.
Spresnila, že v rámci vlakovej dopravy prichádza na linke S20 v smere z Kútov do Bratislavy k výraznejšiemu posunu odchodov spojov. „Pre zachovanie nadväznosti a komfortu cestovania bolo potrebné výrazne upraviť a prispôsobiť cestovné poriadky regionálnych autobusov na linkách 239, 240, 260, 265, 275 a 277,“ uviedla. Na trase z Bratislavy do Kvetoslavova prišlo zasa k rozšíreniu obsluhy zastávky Bratislava-Vrakuňa aj na spoje, ktoré ju doteraz vynechávali. „Zastávku tak budú obsluhovať všetky spoje linky S70 a väčšina spojov na linke R70,“ dodala Vozárová.
Nové cestovné poriadky v regionálnej autobusovej doprave okrem úprav nadväzujúcich na vlakový grafikon prinášajú posilnenie spojov na najvyťaženejších linkách. „Naprieč regiónom viac spojov pribudne na linkách 209, 219, 239, 506, 515, 521, 525, 527, 528, 529, 531, 539, 540, 550, 555, 622, 658, 725 a 901,“ priblížila hovorkyňa BID.
Na dvoch linkách 215 (Bratislava, Patrónka - Marianka) a 216 (Bratislava, OC Bory - Stupava) bude možné nastupovať všetkými dverami na každej zastávke v celom úseku trasy. „Je to testovacia prevádzka, ktorá potrvá do leta 2026. Ak sa nový model osvedčí, zváži sa jeho rozšírenie aj na ďalšie regionálne autobusové linky v rámci IDS BK,“ oznámila Vozárová.
Potvrdila tiež, že v rámci zmien zastávok dochádza k premenovaniu zastávky Malacky, Pomník padlých na Malacky, Centrum.
Výrazné posilnenie sa dotkne cezhraničnej linky 901 medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Počas rannej a popoludňajšej špičky budú spoje premávať každých 30 minút. Ďalšie nové spoje pribudnú od pondelka do soboty z Bratislavy o 9.25, 18.25 a 22.25 a z Hainburgu o 9.49, 18.49 a 22.49 h. Kým doteraz z bola linka určená len pre cezhraničnú prepravu, po novom umožní aj vnútroštátne cestovanie na území Slovenska. „Autobusy linky 901 teda môžu cestujúci využiť aj na kratšie presuny v rámci Bratislavy,“ uviedla hovorkyňa BID.
