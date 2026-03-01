< sekcia Regióny
Zmeny v IDS BK majú zlepšiť nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmení sa aj názov železničnej zastávky Pezinok zastávka. Po novom sa bude volať Pezinok - Grinava.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Lepšie nadväznosti regionálnych spojov na bratislavskú mestskú hromadnú dopravu i zlepšenie cestovania pre školákov majú priniesť zmeny v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Úpravy sa od pondelka 9. marca dotknú vybraných regionálnych autobusových liniek medzi Bratislavou a oblasťami Pezinok a Šamorín, rovnako i doplnenia školských spojov v oblasti Senca.
„Na linkách 506 (Bratislava - Pezinok - Horné Orešany) a 540 (Bratislava - Pezinok - Modra) prichádza ku skráteniu trasy v Bratislave. V smere z Pezinka budú tieto linky končiť v Bratislave na zastávke Pažítková a začínať na zastávke Prievozská,“ priblížila jednu zo zmien Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), prevádzkovateľa IDS BK.
Informovala ďalej, že na linke 515 medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom pribudne ranný školský spoj s odchodom zo zastávky Chorvátsky Grob, Vajnorská o 7.28 h. „V súčasnosti najväčšia slovenská obec, Bernolákovo, získa posilu na linke 622. Pôjde o dva páry nových popoludňajších spojov, ktoré zlepšia mobilitu školákov v rámci obce,“ dodala Vozárová.
V rámci zmien pribudne linkám 737 a 799, premávajúcim na trase Šamorín - Dunajská Lužná - Bratislava, v smere do Bratislavy nová zastávka Kalinkovo, Metloviská.
Zmení sa aj názov železničnej zastávky Pezinok zastávka. Po novom sa bude volať Pezinok - Grinava. „Zmena je súčasťou širšieho procesu úprav názvov zastávok v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom je zosúladiť ich pomenovanie s názvami ulíc alebo mestských častí,“ upozornila hovorkyňa BID.
Podrobné informácie vrátane uvedených zmien možno nájsť na www.idsbk.sk.
„Na linkách 506 (Bratislava - Pezinok - Horné Orešany) a 540 (Bratislava - Pezinok - Modra) prichádza ku skráteniu trasy v Bratislave. V smere z Pezinka budú tieto linky končiť v Bratislave na zastávke Pažítková a začínať na zastávke Prievozská,“ priblížila jednu zo zmien Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), prevádzkovateľa IDS BK.
Informovala ďalej, že na linke 515 medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom pribudne ranný školský spoj s odchodom zo zastávky Chorvátsky Grob, Vajnorská o 7.28 h. „V súčasnosti najväčšia slovenská obec, Bernolákovo, získa posilu na linke 622. Pôjde o dva páry nových popoludňajších spojov, ktoré zlepšia mobilitu školákov v rámci obce,“ dodala Vozárová.
V rámci zmien pribudne linkám 737 a 799, premávajúcim na trase Šamorín - Dunajská Lužná - Bratislava, v smere do Bratislavy nová zastávka Kalinkovo, Metloviská.
Zmení sa aj názov železničnej zastávky Pezinok zastávka. Po novom sa bude volať Pezinok - Grinava. „Zmena je súčasťou širšieho procesu úprav názvov zastávok v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom je zosúladiť ich pomenovanie s názvami ulíc alebo mestských častí,“ upozornila hovorkyňa BID.
Podrobné informácie vrátane uvedených zmien možno nájsť na www.idsbk.sk.