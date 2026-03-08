Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na linkách 506 (Bratislava - Pezinok - Horné Orešany) a 540 (Bratislava - Pezinok - Modra) prichádza k skráteniu trasy v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) vstupujú od pondelka (9. 3.) do platnosti čiastkové zmeny. Dotknú sa vybraných regionálnych autobusových liniek medzi Bratislavou a oblasťami Pezinok a Šamorín, rovnako i doplnenia školských spojov v oblasti Senca. Zmeny majú priniesť lepšie nadväznosti regionálnych spojov na bratislavskú mestskú hromadnú dopravu i zlepšenie cestovania pre školákov. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), organizátora IDS BK.

Na linkách 506 (Bratislava - Pezinok - Horné Orešany) a 540 (Bratislava - Pezinok - Modra) prichádza k skráteniu trasy v Bratislave. V smere z Pezinka budú tieto linky končiť v Bratislave na zastávke Pažítková a začínať na zastávke Prievozská.

Na linke 515 medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom pribudne ranný školský spoj s odchodom zo zastávky Chorvátsky Grob, Vajnorská o 7.28 h. „V súčasnosti najväčšia slovenská obec Bernolákovo získa posilu na linke 622. Pôjde o dva páry nových popoludňajších spojov, ktoré zlepšia mobilitu školákov v rámci obce,“ dodala Vozárová.

V rámci zmien pribudne linkám 737 a 799, premávajúcim na trase Šamorín - Dunajská Lužná - Bratislava, v smere do Bratislavy nová zastávka Kalinkovo, Metloviská.

Zmení sa aj názov železničnej zastávky Pezinok zastávka. Po novom sa bude volať Pezinok - Grinava. Zmena je súčasťou širšieho procesu úprav názvov zastávok v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom je zosúladiť ich pomenovanie s názvami ulíc alebo mestských častí.

Podrobné informácie vrátane uvedených zmien možno nájsť na www.idsbk.sk.
.

