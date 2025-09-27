< sekcia Regióny
Zmeny v projekte CEZO vníma Petržalka ako krok správnym smerom
Mestská časť preferuje, aby spracovanie odpadov Petržalčanov aj Bratislavčanov zastrešovalo v čo možno najväčšom objeme priamo hlavné mesto so svojou firmou na to určenou.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Zmeny v projekte Centra energetického zhodnotenia odpadu (CEZO), ktoré avizovala spoločnosť Slovnaft, vníma bratislavská Petržalka za krok správnym smerom. Zároveň však pozorne sleduje aj plány spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na modernizáciu mestskej spaľovne. Hlavné mesto totiž potrebuje navýšiť kapacity spaľovania komunálneho i priemyselného odpadu. Pre TASR to uviedol druhý vicestarosta Petržalky Ján Karman.
„Hlavné mesto určite potrebuje navýšiť kapacity spaľovania oboch druhov odpadov. O tom, či, kde a v akom objeme sa tak stane, by mali rozhodovať odborníci na túto tému. Nie populistické vyjadrenia politikov či ekonomické záujmy konkrétnych subjektov,“ skonštatoval Karman.
Mestská časť pozitívne vníma, ak v rámci odbornej diskusie prichádza Slovnaft pri projekte rozšírenia a modernizácie spaľovne Slovnaftu k vecným a odborným kompromisom, ktoré dokážu spracovanie a zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu nielen navýšiť, ale aj ekologickejšie zefektívniť.
Keďže má hlavné mesto roky veľký problém tak s komunálnym, ako aj priemyselným odpadom, vníma v tomto kontexte mestská časť aj ambiciózne plány magistrátu s rozšírením komunálnej spaľovne OLO. Otázne však je, či neuviazli. Podotýka, že mestskému zastupiteľstvu nebolo doteraz predložené na schválenie konkrétne financovanie mega projektu cez bankové úvery, pričom pôvodná cena sa po rokoch príprav vyšplhala zo 100 miliónov eur na viac ako 250 miliónov eur. Vyhlásené nebolo podľa neho ani avizované verejné obstarávanie na generálneho dodávateľa. „Navyše, magistrát najnovšie pre svoju mestskú spoločnosť opäť hľadá nového riaditeľa a výsledky výberového konania zatiaľ nepoznáme,“ poznamenal Karman.
Mestská časť preferuje, aby spracovanie odpadov Petržalčanov aj Bratislavčanov zastrešovalo v čo možno najväčšom objeme priamo hlavné mesto so svojou firmou na to určenou. Verí preto, že pod novým vedením mestskej firmy sa podarí získať potrebné úverové financovanie a že sa plány zrealizujú.
Hlavné mesto v reakcii na avizované zmeny v zámere CEZO súkromnej spoločnosti poznamenalo, že o nich nemá podrobnejšie informácie. „Zníženie kapacity projektu bolo iba jednou z radu výhrad, ktoré k zámeru spaľovne vyjadrovali viacerí odborníci, verejnosť aj hlavné mesto,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že ďalšie výhrady smerovali k spôsobu zvozu odpadu a rovnako sa týkali rešpektovania ochrany ovzdušia vzhľadom na nový veľký zdroj znečisťovania. Magistrát si chce preto počkať až na celkový výsledok posudzovania zámeru CEZO.
Iniciatíva občianskych združení a nezávislých odborníkov upozornila, že aj znížená kapacita plánovanej spaľovne je predimenzovaná a bude rizikom pre zdravie a škodlivá pre životné prostredie či klímu. Žiadajú, aby sa envirorezort v rámci prebiehajúceho posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) dôsledne zaoberal veľkým množstvom odborných pripomienok a namiesto kozmetických zmien v projekte vydal nesúhlasné záverečné stanovisko.
Slovnaft tento týždeň informoval, že zásadne mení projekt v dvoch parametroch. Znižuje kapacitu, mení sa aj pomer komunálneho a priemyselného odpadu. Po novom sa bude CEZO orientovať vo väčšej miere na nerecyklovateľné priemyselné odpady, pre ktoré Slovensko v súčasnosti nemá dostatočné riešenie.
