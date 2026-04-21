< sekcia Regióny
Zmeny v zdravotníctve: V Žilinskom kraji skončia traja riaditelia
Na funkcie riaditeľov všetkých troch zdravotníckych zariadení budú vypísané výberové konania.
Autor TASR
Žilina 21. apríla (TASR) - Trom riaditeľom zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) skončí v tomto kalendárnom roku päťročné funkčné obdobie. Na návrh predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej krajskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva rozhodli o ich odvolaní k 30. aprílu 2026.
Krajskí poslanci postupovali v zmysle zákona o samosprávnych krajoch a tiež smernice o postupe pri realizácií výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. K poslednému aprílovému dňu tak boli odvolaní z funkcií riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou (NsP) v Čadci Martin Šenfeld, riaditeľka Liptovskej NsP v Liptovskom Mikuláši Ľudmila Pohančeníková a riaditeľka Oravskej polikliniky v Námestove Mária Šišková.
Na funkcie riaditeľov všetkých troch zdravotníckych zariadení budú vypísané výberové konania. „Od 1. mája budú riaditelia, ktorým končí funkčné obdobie, poverení vedením zariadení. Zároveň bude prebiehať príprava na výberové konania,“ informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
