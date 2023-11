Zmierniť dôsledky zmeny klímy pomôžu v Brezne aj mestské lúky

Brezno 15. novembra (TASR) - Súčasným trendom v boji proti zmene klímy na lokálnej úrovni je zakladanie lúčnych spoločenstiev priamo v mestskom prostredí. Aj Brezno vďaka externým zdrojom rozširuje zelené plochy, na ktorých budú dominovať kvitnúce druhy rastlín. Aktuálne vysadilo už 14 mestských lúk a jedného zeleného "cyklistu". Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



Ide o súčasť projektu s názvom Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Majú viesť k zvýšenej odolnosti voči klimatickej zmene a rovnako aj schopnosti reagovať na jej negatívne vplyvy. Samospráva na to získala prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu vo výške takmer 92.000 eur.



"Cieľom opatrení je dosiahnuť ochladenie prostredia podporou a zadržiavaním vzdušnej vlhkosti, zníženie teplotných rozdielov a slnečného žiarenia zatienením exponovaných plôch, zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok a alergénov v ovzduší. Rovnako aj tlmenie hluku a v neposlednom rade zlepšenie stavu biodiverzity na území mesta. Práce na úprave a výsadbe zelených plôch s celkovou výmerou takmer sto árov potrvajú do konca novembra," konštatoval Abel.



Nové lúčne spoločenstvá, ktoré v porovnaní s bežnými trávnikmi nevyžadujú náročnú údržbu, pribúdajú v 14 lokalitách vrátane sídliska Mazorníkovo a nábrežia Hrona.



Podľa primátora sa to však mestskými lúkami zďaleka nekončí. "Prijatá koncepcia zahŕňa okrem budovania prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti a zadržiavania vody v rôznych častiach mesta aj založenie exteriérovej vertikálnej záhrady vo dvore na Námestí gen. M. R. Štefánika. Ako pilotné sme vybrali aj jedno stojisko na Malinovského ulici, na ktorom vybudujeme zelenú stenu, čiže múr obrastený vegetáciou. Na križovatke ulíc ČSA a Hradby už došlo k výsadbe zeleného ostrova a tiež k osadeniu sochy cyklistu, pričom do jej konštrukcie boli nasadené rastliny," priblížil Abel.



Projekt rovnako počíta s podporou rozširovania včelstiev, motýľov a hmyzu nainštalovaním 14 hmyzích domčekov. Samotný efekt jednotlivých opatrení bude viditeľný na jar budúceho roka a v maximálnej miere zhruba o rok počas vegetačného obdobia.