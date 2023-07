Zmierniť horúčavy v Košiciach pomáhajú aj rozprašovače

Košice 15. júla (TASR)- Počas horúčav sa v Košiciach možno osviežiť na kúpaliskách, v parkoch či v Mestských lesoch. Vo verejnom priestore pomáhajú ochladiť sa aj rozprašovače vodnej hmly. K opatreniam proti vysokým teplotám pristúpilo i Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK). Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.



Dve mestské kúpaliská ponúkajú dokopy sedem bazénov. Čo sa týka parkov, tie ponúkajú tieň a viaceré aj fontány, ktoré osviežujú okolie. Aktuálne je ich v meste spustených 12. Ako magistrát pripomenul, Spievajúca fontána v centre mesta aktuálne nefunguje, keďže prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá by mala byť hotová do konca októbra.



"Príjemné osvieženie pre návštevníkov mesta čaká aj na Hlavnej ulici, kde má Správa mestskej zelene (SMsZ) v prevádzke jeden rozprašovač vodnej hmly," dodal Tokarčík s tým, že ďalší, neďaleko Dómu sv. Alžbety, by mal byť sprevádzkovaný na budúci týždeň.



Čo sa týka detských ihrísk, na tých, ktoré patria pod SMsZ, sa tienidlá nenachádzajú. Podľa mesta sú však viaceré umiestnené v parkoch pod stromami, ktoré poskytujú prirodzený tieň.



"Vo viacerých mestských častiach sa v súčasnosti revitalizujú verejné priestranstvá a parky, ktoré po dokončení a výsadbe novej zelene taktiež poskytnú nové možnosti oddychu v týchto horúcich dňoch," doplnilo mesto.



Príjemný tieň sa dá podľa neho nájsť aj v Mestských lesoch, kde je množstvo turistických či cyklistických trás, ako aj altánkov a studničiek.



Na horúčavy sa pripravili aj v SSPmK. Pre klientov a zamestnancov na viacerých miestach zabezpečili dávkovače s pitnou vodou. V novovybudovanej oddychovej časti nainštalovali rozprašovač vodnej hmly a do oddychovej časti a átria osadili veľké slnečníky.



"Do chodbových priestorov 5. poschodia v zariadení na Garbiarskej ulici, ktoré je hneď pod strechou, dočasne umiestnili viacero klimatizácií, aby znížili teplotu a osviežili horúci vzduch," spresnil Tokarčík s tým, že klientov zároveň vyzvali, aby v najhorúcejších častiach dňa zvážili vychádzanie mimo priestorov SSPmK.