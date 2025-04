Polícia: Zmiznutie poslanca Almášiho zostáva stále nevyriešené

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Zmiznutie 43-ročného poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Asena Almášiho, ku ktorému došlo pred 16 rokmi, zostáva aj po takom dlhom čase stále nevyriešené. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá vtedy po nezvestnom vyhlásila pátranie, ale bezvýsledne.



Podľa očitého svedka 6. apríla 2009 pred svojím domom v Banskej Bystrici nastúpil do šedého auta, odkiaľ odišiel na neznáme miesto. Nikto ho odvtedy viac nevidel.







„Keďže išlo o známeho poslanca, v Banskej Bystrici sa začali šíriť rôzne fámy a teórie o jeho zmiznutí. Polícia všetko preverila, avšak ani jedna z nich sa nezakladala na pravde. Zmiznutie Asena Almášiho tak dodnes zostáva veľkou záhadou,“ uviedla polícia.



V prípade, ak by mal niekto aj po rokoch informácie, ktoré by mohli polícii pomôcť, nech sa ozve na čísle 158 alebo ju kontaktuje cez súkromnú správu na sociálnej sieti.