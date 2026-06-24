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ZMIZOL POD HLADINOU:Hasiči po ňom pátrajú na štrkovisku v Komjaticiach
Záchranná akcia naďalej trvá.
Autor TASR
Komjatice 24. júna (TASR) – Na štrkovisku Nová Štrkáreň pri obci Komjatice, v okrese Nové Zámky, zmizol v stredu popoludní pod hladinou muž. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová pre TASR uviedla, že záchranári boli privolaní k záchrane topiaceho sa človeka. Záchranná akcia naďalej trvá.
„Na mieste zasahujú hasiči zo Šurian, polícia aj záchranná zdravotná služba. Na vode sú člny a prehľadáva sa vodná plocha,“ uviedla Gundová s tým, že na mieste je aj potápačský tím z Bratislavy.
„Na mieste zasahujú hasiči zo Šurian, polícia aj záchranná zdravotná služba. Na vode sú člny a prehľadáva sa vodná plocha,“ uviedla Gundová s tým, že na mieste je aj potápačský tím z Bratislavy.