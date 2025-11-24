< sekcia Regióny
Zmluva s cementárňou v Turni nad Bodvou má pomôcť životnému prostrediu
Spoločnosť sa prostredníctvom zmluvy zaväzuje napríklad modernizovať filtračné zariadenia, zabezpečiť pravidelný monitoring či sprístupňovať údaje z emisných meraní online v reálnom čase.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a spoločnosť Danucem v pondelok podpísali zmluvu o spolupráci. Cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov obcí v okolí cementárne v Turni nad Bodvou, zmierňovať environmentálne riziká a budovať otvorenú komunikáciu medzi samosprávou, podnikateľským sektorom aj občianskou spoločnosťou.
Spoločnosť sa prostredníctvom zmluvy zaväzuje napríklad modernizovať filtračné zariadenia, zabezpečiť pravidelný monitoring či sprístupňovať údaje z emisných meraní online v reálnom čase. Zmluva hovorí aj o výsadbe stromov v okolí cementárne a priľahlých obciach, posilnení otvorenej komunikácie s obyvateľmi či o umožnení nezávislej kontroly alternatívnych palív a meraní aj za účasti tretích strán.
KSK považuje uzavretie zmluvy za dôležitý krok v riešení environmentálnych podnetov týkajúcich sa lokality cementárne. Podľa jeho predsedu Rastislava Trnku ide o výsledok dlhodobého úsilia a spolupráce s občanmi, aktivistami i samotným prevádzkovateľom. Dodal, že zmluva rieši väčšinu výčitiek a obáv verejnosti v súvislosti s rozšírením aktivít cementárne.
„Hoci samosprávne kraje nemajú v oblasti životného prostredia rozsiahle kompetencie, rozhodli sme sa ísť nad ich rámec a hľadať riešenia, ktoré prinesú konkrétny prínos pre ľudí žijúcich v regióne. Verím, že zmluva, ktorú dnes podpisujeme, pomôže k zlepšeniu situácie v dotknutom území,“ povedal Trnka na tlačovej konferencii s tým, že do zmluvy boli zapracované aj pripomienky občianskych iniciatív.
Spoločnosť Danucem tvrdí, že aj v minulosti podnikala viaceré kroky na zlepšenie environmentálnej situácie. Riaditeľ cementárne v Turni nad Bodvou Alexandar Miloševič skonštatoval, že zmluvou potvrdzujú záväzok k ďalším konkrétnym opatreniam, ktoré prispejú k znižovaniu dosahu na životné prostredie a k zvýšeniu transparentnosti.
„Chceme, aby ľudia v našom regióne mali dôveru, že sme k nim otvorení. Aj preto robíme merania nad rámec zákona a budeme v nich pokračovať - pravidelne sledovať kvalitu ovzdušia, vody aj pôdy a zverejňovať výsledky online, aby k nim mal každý prístup. Tieto kroky realizujeme s presvedčením, že výsledky je potrebné vnímať komplexne a vplyv na kvalitu prostredia nemožno pripisovať jedinému zdroju. Zároveň hľadáme spoločné riešenia, pretože lepšie prostredie vnímame ako náš spoločný cieľ,“ uviedol Miloševič.
KSK pripomenul, že s podporou Environmentálneho fondu zrealizoval biomonitoring v okolí cementárne, ktorý poukázal na potrebu prijímať systematické opatrenia na ochranu prírody a zdravia obyvateľov. Výsledky podľa neho doplnili aj ďalšie analýzy vykonané priamo v regióne, ktoré podčiarkli význam spolupráce všetkých zainteresovaných strán.
Spoločnosť sa prostredníctvom zmluvy zaväzuje napríklad modernizovať filtračné zariadenia, zabezpečiť pravidelný monitoring či sprístupňovať údaje z emisných meraní online v reálnom čase. Zmluva hovorí aj o výsadbe stromov v okolí cementárne a priľahlých obciach, posilnení otvorenej komunikácie s obyvateľmi či o umožnení nezávislej kontroly alternatívnych palív a meraní aj za účasti tretích strán.
KSK považuje uzavretie zmluvy za dôležitý krok v riešení environmentálnych podnetov týkajúcich sa lokality cementárne. Podľa jeho predsedu Rastislava Trnku ide o výsledok dlhodobého úsilia a spolupráce s občanmi, aktivistami i samotným prevádzkovateľom. Dodal, že zmluva rieši väčšinu výčitiek a obáv verejnosti v súvislosti s rozšírením aktivít cementárne.
„Hoci samosprávne kraje nemajú v oblasti životného prostredia rozsiahle kompetencie, rozhodli sme sa ísť nad ich rámec a hľadať riešenia, ktoré prinesú konkrétny prínos pre ľudí žijúcich v regióne. Verím, že zmluva, ktorú dnes podpisujeme, pomôže k zlepšeniu situácie v dotknutom území,“ povedal Trnka na tlačovej konferencii s tým, že do zmluvy boli zapracované aj pripomienky občianskych iniciatív.
Spoločnosť Danucem tvrdí, že aj v minulosti podnikala viaceré kroky na zlepšenie environmentálnej situácie. Riaditeľ cementárne v Turni nad Bodvou Alexandar Miloševič skonštatoval, že zmluvou potvrdzujú záväzok k ďalším konkrétnym opatreniam, ktoré prispejú k znižovaniu dosahu na životné prostredie a k zvýšeniu transparentnosti.
„Chceme, aby ľudia v našom regióne mali dôveru, že sme k nim otvorení. Aj preto robíme merania nad rámec zákona a budeme v nich pokračovať - pravidelne sledovať kvalitu ovzdušia, vody aj pôdy a zverejňovať výsledky online, aby k nim mal každý prístup. Tieto kroky realizujeme s presvedčením, že výsledky je potrebné vnímať komplexne a vplyv na kvalitu prostredia nemožno pripisovať jedinému zdroju. Zároveň hľadáme spoločné riešenia, pretože lepšie prostredie vnímame ako náš spoločný cieľ,“ uviedol Miloševič.
KSK pripomenul, že s podporou Environmentálneho fondu zrealizoval biomonitoring v okolí cementárne, ktorý poukázal na potrebu prijímať systematické opatrenia na ochranu prírody a zdravia obyvateľov. Výsledky podľa neho doplnili aj ďalšie analýzy vykonané priamo v regióne, ktoré podčiarkli význam spolupráce všetkých zainteresovaných strán.