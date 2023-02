Zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu Tatran arény schválila mestská rada

Prešov 2. februára (TASR) - Mestská rada v Prešove jednohlasne podporila návrh zmluvy so zhotoviteľom na výstavbu Futbal Tatran arény v Prešove. Po jej stredajšom (1. 2.) rokovaní to vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol primátor Prešova František Oľha s tým, že ak ju schváli aj Mestské zastupiteľstvo (MsZ), budú môcť poslať žiadosť o dotáciu a zároveň zmluvu na kontrolu Protimonopolnému úradu SR.



"Futbal podporíme, dôležité je, že mesto potrebuje mať stanovisko protimonopolného úradu, či nejde o nedovolenú štátnu pomoc. Vygenerovali sme tam konečnú sumu, koľko nás to bude stáť a aj akú výšku dotácie budeme potrebovať. Po verejnom obstarávaní sme vygenerovali nižšiu sumu, s akou sa počítalo," uviedol primátor s tým, že mestská rada posunula zmluvu ďalej na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ktoré bude rokovať 22. februára.



Oľha vníma podporu projektu zo strany kompetentných a verí, že celý proces sa aj vďaka tomu urýchli. Financovanie je podľa neho zabezpečené zatiaľ na prvú časť, pričom zákazka je rozdelená na dve etapy. V rámci prvej sa ráta s výstavbou hlavnej tribúny, hľadiska pre 1800 ľudí, infraštruktúry, energobloku, hracej plochy, osvetlenia i betónových plôch a príprava pätiek pre ďalšie tri tribúny. "Časť dva, ktorej víťazom je tak isto AVA-stav, zatiaľ finančne krytá nie je, ani na strane mesta, ani samosprávneho kraja, ktorý sa podieľa len na spolufinancovaní prvej časti. Spoliehame sa na to, že keď bude vidieť progres na stavbe a vzhľadom na to, že je to projekt celoslovenského významu, dôjdeme k dohode, a že nám pomôžu s financovaním, pretože mesto zatiaľ na to nie je pripravené," dodal primátor.



Vedúci odboru financií a mestského majetku Radko Lapoš dodal, že reálna suma, ktorá pôjde na schválenie do MsZ z rozpočtu mesta je na tento rok 3,2 milióna eur. Samospráva tiež očakáva dotáciu vo výške 2,4 milióna eur zo Slovenského futbalového zväzu a zvyšok dofinancuje Prešovský samosprávny kraj. Lapoš dodal, že celkovo by malo mesto investovať do výstavby prvej etapy, ktorá je rozdelená do dvoch rokov, 7,14 milióna eur. Náklady na obe časti výstavby nového futbalového štadióna III. kategórie UEFA dosiahnu asi 21 miliónov eur. Postaviť by ho mala spoločnosť AVA-stav, ktorá sa stala víťazom oboch častí verejného obstarávania.