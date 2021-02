Obce na hornej Nitre už nie sú schopné zabezpečiť ďalšie testovanie

Kocurany 9. februára (TASR) - Členské samosprávy Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) už nie sú schopné naďalej zabezpečovať kapacity pre ďalšie testovanie obyvateľov na COVID-19. Odporúčajú, aby v zmysle uznesení vlády SR a príslušnej legislatívy prevzal iniciatívu okresný úrad v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Uzniesli sa na tom na svojej porade v utorok.



"Na stretnutí starostov obcí z okresu Prievidza sme sa dohodli, že nebudeme tento víkend testovať," povedal po rokovaní starosta Kanianky Ivor Husár s tým, že dôvodov je niekoľko.



Obce podľa jeho ďalších slov tvrdia, že suma, ktorú štát obciam ponúka za testovanie, nezodpovedá skutočným nákladom. Problémom sú i organizačné veci, lekári a zdravotný personál, ktorí obciam pomáhajú, sú už unavení a je ťažké ich zohnať. "To, že nám doktori pomáhajú a vieme ako tak zohnať zdravotný personál, je len o tom, že s nimi máme dobré vzťahy a že majú záujem pomôcť obyvateľom jednotlivých obcí, v ktorých bývajú," doplnil Husár.



Problémom sú podľa neho i kompetenčné záležitosti. "Myslím, že samospráva sa postavila čelom problémom, ktoré postihol tento štát. Robili sme tri plošné testovania, dokázali sme, že to vieme urobiť vlastnými silami s minimálnou podporou štátu, lebo jeho rozhodnutia, pokyny a usmernenia boli svojím spôsobom chaotické," vyhlásil.



Na stretnutí sa zúčastnilo 41 zástupcov samospráv v okrese Prievidza, 40 sa uznieslo na tom, že tento víkend testovanie nezabezpečia, uviedol predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec. "Chceme dať priestor jednak zdravotníkom, ale aj našim administratívnym pracovníkom, aby si vydýchli a trochu zregenerovali. Budúci týždeň tiež máme prázdniny v školách, testovanie tak nie je až tak podstatné pre pracovníkov v školách, deti a rodičov," vysvetlil. Čičmanec ďalej poukázal na to, že obce nemajú informácie, ako to bude s financovaním, tiež ešte nedostali preplatené financie za testovanie, čo im spôsobuje problémy. "Podľa vývoja situácie budeme následne reagovať," dodal.



"Myslím, že je čas povedať štátu a zodpovedným orgánom, že v rámci svojich kompetencií a legislatívy by si mali testovať sami. Vidíme i východisko, a tým je zriadenie mobilných odberových miest (MOM) v jednotlivých obciach. Toto je povinnosť štátu, zdravotnú starostlivosť dostali do vienka vyššie územné celky a mali by sa tomu zodpovedne venovať," uzavrel Husár.