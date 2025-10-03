< sekcia Regióny
ZMO Záhorie oslávilo 35. výročie založenia
Zúčastnilo sa viac ako 200 hostí.
Autor TASR
Borský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Záhoria (ZMO Záhorie) v stredu (1. 10.) slávnostne zasadlo v obci Borský Mikuláš pri príležitosti 35. výročia založenia. Zúčastnilo sa viac ako 200 hostí, bývalí aj súčasní starostovia a primátori z okresov Senica, Skalica, Malacky, ale aj hostia z národnej a regionálnej úrovne. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a senická radnica o tom informovali na svojich weboch.
Podujatie otvoril starosta Borského Mikuláša Róbert Macek, ktorý privítal všetkých hostí a pripomenul význam združenia pre región. Predseda ZMOS Jozef Božik vo svojom príhovore zdôraznil, že mestá a obce tvoria základ stability štátu. „Na pleciach samospráv stojí každodenný život ľudí. Ak chceme, aby naše mestá a obce mohli ďalej napredovať, musíme im dať jasné a spravodlivé pravidlá financovania,“ skonštatoval.
Hlavným hostiteľom výročného stretnutia bol primátor Senice a predseda ZMO Záhorie Martin Džačovský. Zdôraznil, že mestá a obce stoja dnes pred výzvou, ako zabezpečiť služby pre obyvateľov napriek čoraz väčším finančným obmedzeniam. Pripomenul, že bez systémovej zmeny financovania bude životaschopnosť samospráv ďalej oslabená. „Reforma financovania samospráv je nevyhnutná, ak majú naše mestá a obce napredovať,“ zdôraznil Džačovský.
Zároveň vyzdvihol význam jednoty medzi mestami a obcami. „Ak budeme stáť pri sebe, dokážeme byť silným partnerom voči štátu a spoľahlivou oporou pre našich ľudí,“ dodal. Ako uvádza senická samospráva, ZMO Záhorie podporuje iniciatívy ZMOS, ktoré presadzujú stabilitu a predvídateľnosť financovania, koniec prenosu nových povinností bez zodpovedajúceho finančného krytia, férový prístup k eurofondom a modernizáciu riadenia samospráv.
Združenie pôsobí ako regionálne združenie celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho úlohou je okrem iného ovplyvňovať rozvoj a výkon samosprávnych funkcií, reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k štátnej správe, k euroregiónom, zahraničným inštitúciám, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí i verejnosti. ZMO Záhorie aktuálne združuje 77 miest a obcí troch okresov.
