Zmodernizovaná tržnica vo Vranove nad Topľou už slúži verejnosti

Vranov nad Topľou 12. júna (TASR) – Tržnica, ktorú mesto Vranov nad Topľou zmodernizovalo vďaka podpore z akčného plánu pre rozvoj regiónu, už slúži verejnosti. Predpokladaný termín odovzdania stavby sa dodávateľovi podarilo z júla skrátiť na máj. Slávnostne ju otvorili v piatok.



"V rámci modernizácie bol upravený celkový vzhľad tržnice, budova bude napojená na dažďovú, splaškovú kanalizáciu a na verejný vodovod, vymenené a zmodernizované boli toalety, elektrické rozvody, vymenené drevené múry na predajných bunkách so zateplením, opravené spevnené plochy a pre návštevníkov tržnice boli vytvorené nové parkovacie miesta," priblížila rozsah vykonaných prác hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.



Spomedzi 15 novovytvorených parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú z každej strany tržnice, je jedno vyhradené aj pre zdravotne ťažko postihnutých.



Okrem predajných stolov sa tiež v priestore tržnice vybudovalo sedem samostatných predajní s celoročnou prevádzkou. Podľa slov primátora mesta Jána Ragana by prioritne mali slúžiť pre prvovýrobcov potravinárskych tovarov z okresu. Práve tento aspekt, podpora regionálnej produkcie a zamestnanosti v meste a okrese Vranov nad Topľou, bol dôvodom vládneho príspevku na projekt vo výške 200 000 eur. Ako Fedorňáková doplnila, mesto sa na modernizácii spolupodieľalo sumou 87 520 eur.



Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Betpres, okrem skoršieho ukončenia rekonštrukčných prác, doplnila do projektu vlastný vklad. "V rámci tejto stavby sme poskytli výsadbu drevín," spresnil Roland Ďurko s tým, že spoločnosť tak urobila z dôvodu snahy o získanie certifikátu environmentálneho využitia.



Keďže sa, podľa Raganových slov, stala chátrajúca tržnica v minulosti miestom stretávania sa mládeže a s tým súvisiaceho vandalizmu, v rámci projektu sa zabezpečilo aj celonočné osvetlenie areálu a v tržnici tiež pribudli monitorovacie kamery.



Stavebné povolenie na stavbu tržnice vydal Mestský národný výbor vo Vranove nad Topľou v roku 1984, postavená bola v akcii Z za 326 901 vtedy československých korún. Poslednú komplexnú rekonštrukciu zrealizovali v roku 1998, a to Mestským podnikom služieb v hodnote približne 400 000 slovenských korún.